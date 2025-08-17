Белый дом назвал информацию о пропавших документах о встрече Трампа и Путина "смешной"

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: EPA)

Белый дом раскритиковал публикацию Национального общественного радио (NPR) США, в которой сообщалось о находке потенциально конфиденциальных документов, содержащих подробности встречи между президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске. Об этом сообщает The Hill.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли назвала информацию NPR "смешной".

"Смешно, что NPR публикует многостраничное меню обеда и называет это "нарушением безопасности". Именно из-за такого типа самопровозглашенной "журналистской работы" никто не воспринимает их всерьез, и благодаря президенту Трампу они больше не финансируются налогоплательщиками", – заявила Келли в ответ на запрос NewsNation, дочерней сети The Hill.

NPR сообщило, что восемь страниц документа, содержащие меню обеда и другие детали встречи Трампа и Путина на военной базе недалеко от Анкориджа 15 августа, а также номера телефонов американских чиновников, были найдены в принтере отеля.

На первой странице был указан порядок встреч и детали, в том числе информация о том, что Трамп сделает Путину подарок.

На страницах со второй по пятую были указаны имена высокопоставленных чиновников США и России, которые находились на Аляске. На второй странице были написаны также номера телефонов трех высокопоставленных чиновников США.

На других страницах были представлены схемы рассадки за обедом и меню.