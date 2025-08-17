Білий дім назвав інформацію про загублені документи про зустріч Трампа та Путіна "смішною"

Володимир Путін і Дональд Трамп (Фото: EPA)

Білий дім розкритикував публікацію Національного громадського радіо (NPR) США, яке повідомило про знахідку потенційно конфіденційних документів, що містили деталі зустрічі між президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці. Про це повідомляє The Hill.

Заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі назвала інформацію NPR "смішною".

"Це смішно, що NPR публікує багатосторінкове меню обіду та називає це "порушенням безпеки". Саме через такий тип самопроголошеної "журналістики розслідувань" ніхто не сприймає їх серйозно, і завдяки президенту Трампу вони більше не фінансуються платниками податків", – заявила Келлі у відповідь на запит NewsNation, дочірньої мережі The Hill

NPR повідомило, що вісім сторінок документа, які містили меню обіду та інші деталі зустрічі Трампа та Путіна на військовій базі поблизу Анкориджа 15 серпня, а також номери телефонів урядовців США, були знайдені у готельному принтері.

На першій сторінці було наведено порядок зустрічей та деталі, зокрема інформацію про те, що Трамп зробить Путіну подарунок.

На сторінках з другої по п'яту були вказані імена високопосадовців США та Росії, які перебували на Алясці. На другій сторінці були написані також номери телефонів трьох високопосадовців США.

На інших сторінках були представлені схеми розсадження за обідом та меню.