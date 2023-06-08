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Белый дом о Каховской ГЭС: За разрушения ответственна Россия, ее не должно быть в Украине

Цей матеріал також доступний українською
08.06.2023, 07:27
Белый дом о Каховской ГЭС: За разрушения ответственна Россия, ее не должно быть в Украине - Фото
Карин Жан-Пьер (Фото: EPA)

Спикер Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Россия несет ответственность за все разрушения в Украине, комментируя подрыв Каховской гидроэлектростанции. Об этом она сообщила на брифинге.

По ее словам, США все еще оценивают катастрофу и поддерживают связь с Украиной. 

"Этот ущерб и опустошение, которое мы видим, разбивают сердце. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь народу Украины", — сказала Жан-Пьер.

Она отметила, что Россия не должна находиться в Украине и именно оккупанты контролировали дамбу. 

"Россияне несут ответственность за разрушения, причиненные этой войной. И мы сделаем все возможное, чтобы поддержать народ Украины в это непростое время", — резюмировала спикер Белого дома.

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Дмитрий Гриниченко
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