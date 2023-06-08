Білий дім про Каховську ГЕС: За руйнування відповідальна Росія, її не має бути в Україні
08.06.2023, 07:27
Карін Жан-П'єр (Фото: EPA)
Спікерка Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що Росія відповідає за всі руйнування в Україні, коментуючи підрив Каховської гідроелектростанції. Про це вона повідомила під час брифінгу.
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За її словами, США все ще оцінюють катастрофу та підтримують зв'язок з Україною.
"Ця шкода і спустошення, яке ми бачимо, несамовиті. Ми зробимо все можливе, щоб допомогти народу України", — сказала Жан-П'єр.
Вона зазначила, що Росія не повинна бути в Україні й саме окупанти контролювали дамбу.
"Росіяни несуть відповідальність за руйнування, заподіяні цією війною. І ми зробимо все можливе, щоб підтримати народ України у цей непростий час", — резюмувала речниця Білого дому.
- Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, оголошено евакуацію.
- Компанія Укргідроенерго заявила, що Каховська ГЕС після вибуху повністю зруйнована і не підлягає відновленню. Підрив станції можна пояснити лише як акт тероризму, вирішення жодних інших завдань такого повного знищення греблі не вимагало б, заявив гендиректор Укргідроенерго.
- Президент Володимир Зеленський сказав, що підрив Каховської ГЕС не зупинить Україну у звільненні територій.
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