Білий дім про Каховську ГЕС: За руйнування відповідальна Росія, її не має бути в Україні

Спікерка Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що Росія відповідає за всі руйнування в Україні, коментуючи підрив Каховської гідроелектростанції. Про це вона повідомила під час брифінгу.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За її словами, США все ще оцінюють катастрофу та підтримують зв'язок з Україною.

"Ця шкода і спустошення, яке ми бачимо, несамовиті. Ми зробимо все можливе, щоб допомогти народу України", — сказала Жан-П'єр.

Вона зазначила, що Росія не повинна бути в Україні й саме окупанти контролювали дамбу.

"Росіяни несуть відповідальність за руйнування, заподіяні цією війною. І ми зробимо все можливе, щоб підтримати народ України у цей непростий час", — резюмувала речниця Білого дому.

Читайте також: Як і навіщо Росія знищила Каховську ГЕС. Перші факти та оцінки

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.