Белый дом спросили, может ли КНДР атаковать США. Ответ: Воздержимся, но развивают ракеты

Кирби заявил, что Северная Корея продолжает использовать передовые военные возможности, в том числе и баллистические ракеты

Джон Кирби (Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS)

Северная Корея продолжает развивать передовые военные возможности, в том числе и дальнобойные баллистические ракеты. Об этом на брифинге сообщил представитель Белого дома Джон Кирби.

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Ему задали вопрос, верит ли он, что КНДР имеет возможность атаковать США, на что Кирби ответил, что "воздержится от оценок разведки".

По его словам, Вашингтон знает, что Пхеньян продолжает использовать передовые возможности и баллистические ракеты, чтобы "иметь возможность достичь долгосрочных результатов".

"Мы собираемся сделать то, что должны сделать, чтобы убедиться, что мы можем защитить США, защитить наших союзников и партнеров", — сказал Кирби.

Он отметил, что президент США Джо Байден работал с коллегами из Японии и Южной Кореи, чтобы укреплять безопасность в регионе.

Ранее диктатор КНДР Ким Чен Ын заявил, что необходимо изменить конституцию страны, чтобы можно было вписать туда Южную Корею как "вражескую страну №1", а также ликвидировать все ведомства и учреждения, ответственные за диалог с Сеулом.

В течение 5 и 6 января 2024 года КНДР выпустила в сторону Южной Кореи около 300 артиллерийских снарядов. В Сеуле назвали это провокацией и призвали Пхеньян прекратить подобные действия.

10 января Ким посетил главные военные заводы страны, где сделал несколько заявлений в сторону Южной Кореи. В частности, он назвал ее "главным врагом" и пригрозил "превратить в пепел".

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