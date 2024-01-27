Білий дім спитали, чи може КНДР атакувати США. Відповідь: Утримаємось, але вони розвивають ракети

Кірбі заявив, що Північна Корея і далі використовує передові військові можливості, зокрема балістичні ракети

Джон Кірбі (Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS)

Північна Корея і далі розвиває передові військові можливості, зокрема далекобійні балістичні ракети. Про це на брифінгу повідомив представник Білого дому Джон Кірбі.

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Його запитали, чи вірить він, що КНДР має можливість атакувати США, на що Кірбі відповів, що "утримається від оцінок розвідки".

За його словами, Вашингтон знає, що Пхеньян продовжує використовувати передові можливості та балістичні ракети, щоб "мати можливість досягти довгострокових результатів".

"Ми збираємося зробити те, що маємо зробити, щоб переконатися, що ми можемо захистити США, захистити наших союзників та партнерів", – сказав Кірбі.

Він зазначив, що президент США Джо Байден працював із колегами з Японії та Південної Кореї, щоб зміцнювати безпеку в регіоні.

Раніше диктатор КНДР Кім Чен Ин заявив, що необхідно змінити конституцію країни, щоб можна було вписати туди Південну Корею як "ворожу країну №1", а також ліквідувати всі відомства та установи, відповідальні за діалог із Сеулом.

Протягом 5 та 6 січня 2024 року КНДР випустила у бік Південної Кореї близько 300 артилерійських снарядів. У Сеулі назвали це провокацією та закликали Пхеньян припинити подібні дії.

10 січня Кім відвідав головні військові заводи країни, де зробив кілька заяв у бік Південної Кореї. Зокрема, він назвав її "головним ворогом" і пригрозив "перетворити на попіл".

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