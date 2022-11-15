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Белый дом: США были рады услышать обеспокоенность Китая и Си Цзиньпина действиями России

Цей матеріал також доступний українською
15.11.2022, 15:51
Белый дом: США были рады услышать обеспокоенность Китая и Си Цзиньпина действиями России - Фото
Си Цзиньпин (Фото: EPA)

США были рады услышать на саммите G20 обеспокоенность Китая и главы КНР Си Цзиньпина действиями России. Об этом заявил официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью Bloomberg.

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По его словам, Китай высказал обеспокоенность действиями России и ее мотивами в войне против Украины, что США "были рады услышать".

Он сказал, что КНР не стала осуждать войну и продолжает закупать энергоносители у России.

Одновременно Кирби отметил, что Пекин не предоставлял вооружений Москве. 

Читайте также: Макрон попросил Си Цзиньпина "вернуть Путина" к переговорам. Тот сказал, что КНР "за мир"

Дмитро Гриниченко
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Россия Китай Украина США война белый дом си цзиньпин джон кирби
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