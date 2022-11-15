Белый дом: США были рады услышать обеспокоенность Китая и Си Цзиньпина действиями России
15.11.2022, 15:51
Си Цзиньпин (Фото: EPA)
США были рады услышать на саммите G20 обеспокоенность Китая и главы КНР Си Цзиньпина действиями России. Об этом заявил официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью Bloomberg.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, Китай высказал обеспокоенность действиями России и ее мотивами в войне против Украины, что США "были рады услышать".
Он сказал, что КНР не стала осуждать войну и продолжает закупать энергоносители у России.
Одновременно Кирби отметил, что Пекин не предоставлял вооружений Москве.
- Президент США Джо Байден и Си Цзиньпин 14 ноября обсудили войну России против Украины, а также согласились с недопустимостью применения ядерного оружия.
- Министерство иностранных дел Китая заявило, что отношения КНР и РФ "прочны как скала" в ответ на заявление Байдена о том, что Пекин "дистанцируется" от Москвы.
- Премьер-министр Китая Ли Кэцян заявил, что любые угрозы ядерным оружием являются "безответственными", а также обрисовал политику Пекина в отношении Украины.
Читайте также: Макрон попросил Си Цзиньпина "вернуть Путина" к переговорам. Тот сказал, что КНР "за мир"
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Макрон попросил Си Цзиньпина "вернуть Путина" к переговорам. Тот сказал, что КНР "за мир" 15.11.2022Байден и Си Цзиньпин обсудили войну в Украине. Согласились, что ядерное оружие недопустимо 14.11.2022Макрон скажет Си Цзиньпину, что интерес Китая — давить на Россию по поводу войны в Украине 14.11.2022
ВакансииБольше вакансий
Старший дизайнер
Киев • Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев • Ligamedia
Бізнес-адміністраторРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии