Белый дом: США были рады услышать обеспокоенность Китая и Си Цзиньпина действиями России

США были рады услышать на саммите G20 обеспокоенность Китая и главы КНР Си Цзиньпина действиями России. Об этом заявил официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью Bloomberg.

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По его словам, Китай высказал обеспокоенность действиями России и ее мотивами в войне против Украины, что США "были рады услышать".

Он сказал, что КНР не стала осуждать войну и продолжает закупать энергоносители у России.

Одновременно Кирби отметил, что Пекин не предоставлял вооружений Москве.

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Дмитро Гриниченко

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