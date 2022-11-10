Бен Уоллес: Мы поверим в отступление россиян из Херсона, когда увидим его

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что поверит в отступление российских оккупантов из Херсона, "когда мы это увидим". Об этом сообщает The Telegraph.

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"Конечно, это Россия. Мы еще не видели, чтобы они массово уходили", – сказал Уоллес.

"Мы поверим, когда увидим, и я думаю, что мы все должны быть осторожны... Есть еще российские уловки и все такое", — добавил он.

Однако объявление о выводе войск – "существенный психологический удар" для российской армии, сказал глава Минобороны Британии.

10 ноября в оперативном командовании "Юг" сообщили, что на правом берегу Днепра в Херсонской области еще остаются силы российских оккупантов, однако противник перемещает войска и технику.

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Вадим Ребрина

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