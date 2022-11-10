Бен Уоллес: Мы поверим в отступление россиян из Херсона, когда увидим его
10.11.2022, 16:37
Бен Уоллес (фото - ЕРА)
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что поверит в отступление российских оккупантов из Херсона, "когда мы это увидим". Об этом сообщает The Telegraph.
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"Конечно, это Россия. Мы еще не видели, чтобы они массово уходили", – сказал Уоллес.
"Мы поверим, когда увидим, и я думаю, что мы все должны быть осторожны... Есть еще российские уловки и все такое", — добавил он.
Однако объявление о выводе войск – "существенный психологический удар" для российской армии, сказал глава Минобороны Британии.
- 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу согласился с предложением командующего войной России против Украины Суровикина об отводе российских войск на левый берег Днепра. Заместитель министра обороны Анна Маляр назвала выступление Шойгу и Суровикина "типичным примером российской пропаганды".
- Президент Зеленский заявил, что "никто ниоткуда просто так не уходит, враг не делает нам подарков".
- 10 ноября в оперативном командовании "Юг" сообщили, что на правом берегу Днепра в Херсонской области еще остаются силы российских оккупантов, однако противник перемещает войска и технику.
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