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Bentley против Т-80БВ, БТР-80 и КрАЗ. ВСУ запустили флешмоб с известным роликом: видео

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2023, 17:34
Bentley против Т-80БВ, БТР-80 и КрАЗ. ВСУ запустили флешмоб с известным роликом: видео - Фото
Популярное видео про Bentley (Фото: скриншот с видео)

Бойцы Вооруженных Сил Украины запустили шуточный флешмоб в социальных сетях с пародией известного ролика про автомобиль Bentley. Соответствующие видео активно публикуются в сети. 

Недавно в сети появилось видео, на котором девушка гладит элитную машину и называет ее марку. 

Украинские воины решили спародировать ролик, сделав свою версию, однако не с Bentley, а с танком, бронетранспортером и грузовиком КрАЗ. 

Также флешмоб подхватили и американские военные, которые начали расхваливать машину Humvee, которую также применяют Силы обороны. 

Смотрите также: Украинские FPV-операторы взорвали российских FPV-операторов в Донецком аэропорту – видео

Дмитрий Гриниченко
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ВСУвойнафлешмоб
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