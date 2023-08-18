Bentley против Т-80БВ, БТР-80 и КрАЗ. ВСУ запустили флешмоб с известным роликом: видео
18.08.2023, 17:34
Популярное видео про Bentley (Фото: скриншот с видео)
Бойцы Вооруженных Сил Украины запустили шуточный флешмоб в социальных сетях с пародией известного ролика про автомобиль Bentley. Соответствующие видео активно публикуются в сети.
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Недавно в сети появилось видео, на котором девушка гладит элитную машину и называет ее марку.
Украинские воины решили спародировать ролик, сделав свою версию, однако не с Bentley, а с танком, бронетранспортером и грузовиком КрАЗ.
Также флешмоб подхватили и американские военные, которые начали расхваливать машину Humvee, которую также применяют Силы обороны.
- В начале августа появилось видео, на котором ракетная система HIMARS бьет по российским захватчикам на острове Джарылгач во временно оккупированной Херсонской области.
- Воины 79-й десантно-штурмовой бригады уничтожили российскую систему разминирования УР-77 в Донецкой области.
- 11 августа 2023 года появилось видео с поражением оккупантов в Урожайном, вероятно, двумя высокоточными авиабомбами JDAM.
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