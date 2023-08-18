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Bentley проти Т-80БВ, БТР-80 та КрАЗ. У ЗСУ запустили флешмоб із відомим роликом: відео

Этот материал также доступен на русском
18.08.2023, 17:34
Bentley проти Т-80БВ, БТР-80 та КрАЗ. У ЗСУ запустили флешмоб із відомим роликом: відео - Фото
Популярне відео про Bentley (Фото: скриншот з відео)

Бійці Збройних Сил України запустили жартівливий флешмоб у соціальних мережах із пародією відомого ролика про автомобіль Bentley. Відповідні відео активно публікуються у мережі.

Нещодавно у мережі з'явилося відео, на якому дівчина гладить елітну машину та називає її марку.

Українські воїни вирішили спародіювати ролик, зробивши свою версію, проте не з Bentley, а з танком, бронетранспортером та вантажівкою КрАЗ.

Також флешмоб підхопили і американські військові, які почали хвалитися машиною Humvee, яку також застосовують Сили оборони.

Дивіться також: Українські FPV-оператори підірвали російських FPV-операторів у Донецькому аеропорту – відео

Дмитро Гриниченко
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