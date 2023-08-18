Bentley проти Т-80БВ, БТР-80 та КрАЗ. У ЗСУ запустили флешмоб із відомим роликом: відео

Бійці Збройних Сил України запустили жартівливий флешмоб у соціальних мережах із пародією відомого ролика про автомобіль Bentley. Відповідні відео активно публікуються у мережі.

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Нещодавно у мережі з'явилося відео, на якому дівчина гладить елітну машину та називає її марку.

Українські воїни вирішили спародіювати ролик, зробивши свою версію, проте не з Bentley, а з танком, бронетранспортером та вантажівкою КрАЗ.

Також флешмоб підхопили і американські військові, які почали хвалитися машиною Humvee, яку також застосовують Сили оборони.

На початку серпня з'явилось відео, на якому ракетна система HIMARS б'є по російських загарбниках на острові Джарилгач на тимчасово окупованій Херсонщині.

Воїни 79 десантно-штурмової бригади знищили російську систему розмінування УР-77 на Донеччині.

11 серпня 2023 року з'явилось відео з ураженням окупантів в Урожайному, ймовірно, двома високоточними авіабомбами JDAM.

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