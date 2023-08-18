Bentley проти Т-80БВ, БТР-80 та КрАЗ. У ЗСУ запустили флешмоб із відомим роликом: відео
18.08.2023, 17:34
Популярне відео про Bentley (Фото: скриншот з відео)
Бійці Збройних Сил України запустили жартівливий флешмоб у соціальних мережах із пародією відомого ролика про автомобіль Bentley. Відповідні відео активно публікуються у мережі.
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Нещодавно у мережі з'явилося відео, на якому дівчина гладить елітну машину та називає її марку.
Українські воїни вирішили спародіювати ролик, зробивши свою версію, проте не з Bentley, а з танком, бронетранспортером та вантажівкою КрАЗ.
Також флешмоб підхопили і американські військові, які почали хвалитися машиною Humvee, яку також застосовують Сили оборони.
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