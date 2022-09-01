Бербок уверяет, что санкции против РФ не отменят, даже если зимой будут протесты
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок уверяет, что санкции против России останутся в силе, даже если в Германии начнутся протесты из-за повышения цен на электроэнергию. Об этом она сказала, выступая 31 августа на Forum 2000 в Праге.
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Бербок пообещала украинцам поддержку до конца войны – "столько, сколько будет необходимо".
Она подчеркнула, что приближается зимняя пора, и демократические политики столкнутся с вызовом, так как в стране могут начаться протесты из-за повышения цен на энергоносители. Глава МИД Германии уверяет, что даже в таком случае санкции против РФ не будут отменены.
"Люди выйдут на улицы и скажут: "Мы не можем оплатить счета за электричество". А я скажу: "Да, я знаю, и мы вам поможем социальными мерами". Но я не хочу говорить: "Ладно, тогда мы прекращаем санкции против России". Мы поддерживаем Украину, а это значит, что санкции останутся в силе и зимой", – сказала Бербок.
- Бербок высказалась против полного запрета на выдачу виз россиянам и предложила альтернативу – по ее мнению, "те, кто нуждается в защите, и другие российские граждане должны и впредь иметь возможность дышать воздухом свободы в ЕС".
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