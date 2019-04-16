Березовец объяснил свою выходку: Мое мнение, нравится вам или нет

Тарас Березовец (фото - Facebook, taras.berezovets)

Политолог и журналист телеканала Прямой Тарас Березовец извинился за свою шутку о связи пожара в Соборе Парижской Богоматери с визитом во Францию кандидата в президенты Украины и комика Владимира Зеленского, но заявил, что останется при своем мнении. Об этом он написал в своих соцсетях, удалив предыдущий пост.

"Вообще, Макрону очень повезло, что после приезда Зеленского сгорел всего лишь Собор Парижской Богоматери. А ведь мог бы и Елисейский дворец полыхнуть", - написал он вечером 15 апреля в своем Twitter и после шквала критики удалил пост.

Реклама

Чрезвычайный и полномочный посол Франции в Украине Изабель Дюмон назвала такую выходку Березовца "позором", и спросила: "Как Вам не стыдно?".

"Я не имел намерения обидеть ничьи чувства и приношу свои извинения всем, кого оскорбила моя неудачная шутка. Собор в моем посте был всего лишь неудачной метафорой и поэтому я удаляю свою неоднозначную шутку из прошлого поста", - заявил он, отметив, что пожар - это трагедия и он скорбит.

Выходку политолог назвал "свободой слова" и сравнил себя с французским издательством Charlie Hebdo, которое "несколько лет назад стало мишенью террористической атаки из-за своих неоднозначных публикаций". "Тем не менее, никто не поставил под сомнение право журналистов на свое субъективное мнение", - отметил он.

"У меня простой вопрос. Чем мое право как украинского журналиста, отличается от прав моих французских коллег? Была ли шутка за гранью. Да, была. Но, откровенно, чем она в принципе отличается от 90% шуток 95-го квартала?", - заявил он.

Березовец счел нужным напомнить, что президент Франции Эммануэль Макрон и посол Франции в Украине провели встречу с Зеленским, "который является автором многих шуток" студии.

"Разве это я называл свою страну немецкой порноактрисой и сравнивал жителей Западной Украины с умственно неполноценными? Мы живем в век интерпретаций и полуправды. Мое личное мнение остается лично моим, нравится оно вам или нет", - добавил он.

Березовец считает, что комментарии с критикой под его постом в соцсетях - это "фабрика троллей Зеленского", которая "спустила на меня всех собак".

Читайте также: Крупный пожар в Нотр-Даме потушен: откроют сбор пожертвований