Бессент: Война закончилась бы за два-три месяца, если бы Европа ввела вторичные тарифы
Если бы Европа ввела существенные вторичные тарифы для стран, покупающих российскую нефть, война РФ против Украины закончилась бы через 60 или 90 дней. Об этом заявил американский министр финансов Скотт Бессент в интервью агентствам Reuters и Bloomberg.
Он отмечает, что такой шаг отрезал бы основной источник доходов Москвы.
Бессент также раскритиковал европейские страны, которые продолжают закупать российскую нефть или нефтепродукты, переработанные в Индии из российского сырья, утверждая, что они помогают финансировать войну.
Он также заявил, что США готовы сотрудничать с европейскими странами для усиления санкций против российских компаний, включая нефтяные гиганты "Роснефть" и "Лукойл", а также рассмотреть более широкое использование замороженных российских суверенных активов после вторжения России в Украину в 2022 году.
- 13 сентября 2025 года глава США опубликовал "письмо, отправленное во все страны НАТО и мира", в котором заявил, что готов ввести "серьезные санкции" против России, когда все страны Альянса начнут делать то же самое и прекратят покупать нефть РФ.
- 15 сентября госсекретарь Рубио заявил, что Трамп хочет, чтобы государства Европы ввели против России такие санкции, которые они ожидают от самих Штатов.
Комментарии (0)