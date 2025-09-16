Бессент: Война закончилась бы за два-три месяца, если бы Европа ввела вторичные тарифы

Министр финансов США объясняет, что такой шаг отрезал бы основной источник доходов Москвы

Скотт Бессент (Фото: BONNIE CASH / EPA)

Если бы Европа ввела существенные вторичные тарифы для стран, покупающих российскую нефть, война РФ против Украины закончилась бы через 60 или 90 дней. Об этом заявил американский министр финансов Скотт Бессент в интервью агентствам Reuters и Bloomberg.

Он отмечает, что такой шаг отрезал бы основной источник доходов Москвы.

Бессент также раскритиковал европейские страны, которые продолжают закупать российскую нефть или нефтепродукты, переработанные в Индии из российского сырья, утверждая, что они помогают финансировать войну.

Он также заявил, что США готовы сотрудничать с европейскими странами для усиления санкций против российских компаний, включая нефтяные гиганты "Роснефть" и "Лукойл", а также рассмотреть более широкое использование замороженных российских суверенных активов после вторжения России в Украину в 2022 году.