Бессент: Війна закінчилася б за два-три місяці, якби Європа ввела вторинні тарифи

Скотт Бессент (Фото: BONNIE CASH / EPA)

Якби Європа запровадила суттєві вторинні тарифи для країн, що купують російську нафту, війна РФ проти України закінчилася б за 60 або 90 днів. Про це заявив американський міністр фінансів Скотт Бессент в інтерв'ю агенціям Reuters та Bloomberg.

Він зазначає, що такий крок відрізав би основне джерело доходів Москви.

Бессент також розкритикував європейські країни, які продовжують закуповувати російську нафту або нафтопродукти, перероблені в Індії з російської сировини, стверджуючи, що вони допомагають фінансувати війну.

Він також заявив, що США готові співпрацювати з європейськими країнами для посилення санкцій проти російських компаній, включно з нафтовими гігантами "Роснефть" та "Лукойл", а також розглянути ширше використання заморожених російських суверенних активів після вторгнення Росії в Україну у 2022 році.