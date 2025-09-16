Бессент: Війна закінчилася б за два-три місяці, якби Європа ввела вторинні тарифи
Якби Європа запровадила суттєві вторинні тарифи для країн, що купують російську нафту, війна РФ проти України закінчилася б за 60 або 90 днів. Про це заявив американський міністр фінансів Скотт Бессент в інтерв'ю агенціям Reuters та Bloomberg.
Він зазначає, що такий крок відрізав би основне джерело доходів Москви.
Бессент також розкритикував європейські країни, які продовжують закуповувати російську нафту або нафтопродукти, перероблені в Індії з російської сировини, стверджуючи, що вони допомагають фінансувати війну.
Він також заявив, що США готові співпрацювати з європейськими країнами для посилення санкцій проти російських компаній, включно з нафтовими гігантами "Роснефть" та "Лукойл", а також розглянути ширше використання заморожених російських суверенних активів після вторгнення Росії в Україну у 2022 році.
- 13 вересня 2025 року глава США опублікував "лист, надісланий до всіх країн НАТО та світу", у якому заявив, що готовий запровадити "серйозні санкції" проти Росії, коли всі країни Альянсу почнуть робити те саме й припинять купувати нафту РФ.
- 15 вересня держсекретар Рубіо заявив, що Трамп хоче, аби держави Європи запровадили проти Росії такі санкції, яких вони очікують від самих Штатів.
