Бессмертный объяснил, почему тянут с нормандской встречей

Роман Бессмертный (Фото: скриншот 24 канал/YouTube)

Бывший представитель в минской ТКГ Роман Бессмертный полагает, что встречи "нормандской четверки" в ближайшее время не будет из-за приближающихся выборов в России. Однако, по его словам, президент Владимир Зеленский проведет встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Об этом он сообщил в эфире 24 канала.

Бессмертный предположил, что встреча двух президентов состоится на следующей неделе.

Одной причин, по которым встреча в нормандском формате откладывается, Бессмертный назвал местные выборы в России.

"Сейчас сделать такой шаг для Путина - потерять в рейтинге, он на это не пойдет. Он держит тезис "украинцы враги, американцы - враги", - сказал Бессмертный.

Вторая причина задержки, по его словам, заключается в сложности организации встречи такого уровня.

Бессмертный сказал, что до того, как встретятся главы государств, необходимо провести консультации министров, премьеров и политических советников. А поскольку в Украине пока фактически нет правительства - определенная задержка очевидна.

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