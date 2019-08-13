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Бессмертный объяснил, почему тянут с нормандской встречей

Бессмертный объяснил, почему тянут с нормандской встречей - Фото
Роман Бессмертный (Фото: скриншот 24 канал/YouTube)
13.08.2019, 22:32

Политик сказал, что Зеленский встретится с Макроном

Бывший представитель в минской ТКГ Роман Бессмертный полагает, что встречи "нормандской четверки" в ближайшее время не будет из-за приближающихся выборов в России. Однако, по его словам, президент Владимир Зеленский проведет встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Об этом он сообщил в эфире 24 канала.

Бессмертный предположил, что встреча двух президентов состоится на следующей неделе.

Одной причин, по которым встреча в нормандском формате откладывается, Бессмертный назвал местные выборы в России.

"Сейчас сделать такой шаг для Путина - потерять в рейтинге, он на это не пойдет. Он держит тезис "украинцы враги, американцы - враги", - сказал Бессмертный.

Вторая причина задержки, по его словам, заключается в сложности организации встречи такого уровня.

Бессмертный сказал, что до того, как встретятся главы государств, необходимо провести консультации министров, премьеров и политических советников. А поскольку в Украине пока фактически нет правительства - определенная задержка очевидна.

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нормандский формат Владимир Зеленский владимир путин эмманюэль макрон
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