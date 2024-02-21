Без принятой помощи от США Украине придется сделать выбор между городами – Пентагон

В Пентагоне отметили, что Авдеевка – это был стратегический отвод, который Украина осуществила для того, чтобы сохранить собственную артиллерию

Сабрина Сингх (Фото: EPA)

В случае если США не смогут оказать помощь, по словам заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх, Украине придется выбирать, за какие населенные пункты Вооруженные Силы Украины будут бороться с учетом имеющихся ресурсов.

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"Послушайте, если мы не получим больше, если мы не получим финансирования, необходимого от Сената или от Палаты представителей для принятия дополнительного финансирования Сената, – мы не сможем предоставить эти критические пакеты помощи", – сказала Сингх.

Она подчеркнула, что тогда "Украине придется делать выбор и принимать решение о том, какие города она может удерживать с помощью того, что имеет, и какие партнеры могут продолжать их поставлять".

Она отметила, что не может пока ничего прогнозировать, ведь это "действительно решение украинцев, с кем говорить".

"Но очевидно, что они ведут критическую борьбу за свою жизнь, за свою страну, и именно поэтому, как вы слышали, я сказала в очень жестких выражениях, что нам немедленно нужна дополнительная помощь. И мы говорим об этом и бьем тревогу с октября", – подчеркнула Сингх и отметила, что продолжит призывать Конгресс США выполнять свою работу.

Сингх также добавила, что Авдеевка – это был стратегический отвод, который Украина осуществила для того, чтобы сохранить собственную артиллерию и боеприпасы.

В то же время координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 20 февраля обвинил американский Конгресс в смертях украинцев и выходе ВСУ из Авдеевки.

14 февраля американский президент Байден призвал спикера Палаты представителей Джонсона немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

16 февраля стало известно, что 10 членов Палаты представителей США разработали компромиссный законопроект о внешней помощи, предусматривающий $47,7 млрд для Украины.

19 февраля американский высокопоставленный армейский чиновник сообщил, что финансирование Украины в Конгрессе США имеет неопределенное будущее, армия США была вынуждена оплачивать счета в поддержку военных усилий Украины против России в течение последних нескольких месяцев.

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