Без ухваленої допомоги від США Україні доведеться зробити вибір між містами – Пентагон

У Пентагоні зазначили, що Авдіївка – це було стратегічне відведення, яке Україна здійснила для того, щоб зберегти власну артилерію і боєприпаси

Сабріна Сінгх (Фото: EPA)

У випадку якщо США не зможуть надати допомогу, за словами заступниці речника Пентагону Сабріни Сінгх, Україні доведеться вибирати, за які населені пункти Збройні Сили України боротимуться з огляду на наявні ресурси.

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"Послухайте, якщо ми не отримаємо більше, якщо ми не отримаємо фінансування, необхідного від Сенату або від Палати представників для ухвалення додаткового фінансування Сенату, – ми не зможемо надати ці критичні пакети допомоги", – сказала Сінгх.

Вона наголосила, що тоді "Україні доведеться робити вибір і ухвалювати рішення про те, які міста вона може утримувати за допомогою того, що має, і які партнери можуть продовжувати їх постачати".

Вона зауважила, що не може наразі нічого прогнозувати, адже це "дійсно рішення українців, з ким говорити".

"Але очевидно, що вони ведуть критичну боротьбу за своє життя, за свою країну, і саме тому, як ви чули, я сказала у дуже жорстких виразах, що нам негайно потрібна додаткова допомога. І ми говоримо про це і б'ємо на сполох з жовтня", – наголосила Сінгх та зазначила, що продовжуватиме закликати Конгрес США виконувати свою роботу.

Сінгх також додала, що Авдіївка – це було стратегічне відведення, яке Україна здійснила для того, щоб зберегти власну артилерію і боєприпаси.

Водночас координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі 20 лютого звинуватив американський Конгрес у смертях українців та виході ЗСУ з Авдіївки.

14 лютого американський президент Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

16 лютого стало відомо, що 10 членів Палати представників США розробили компромісний законопроєкт про зовнішню допомогу, який передбачає $47,7 млрд для України.

19 лютого американський високопоставлений армійський чиновник повідомив, оскільки фінансування України в Конгресі США має невизначене майбутнє, армія США була змушена оплачувати рахунки на підтримку військових зусиль України проти Росії протягом останніх кількох місяців.

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