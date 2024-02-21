Без ухваленої допомоги від США Україні доведеться зробити вибір між містами – Пентагон
У випадку якщо США не зможуть надати допомогу, за словами заступниці речника Пентагону Сабріни Сінгх, Україні доведеться вибирати, за які населені пункти Збройні Сили України боротимуться з огляду на наявні ресурси.
"Послухайте, якщо ми не отримаємо більше, якщо ми не отримаємо фінансування, необхідного від Сенату або від Палати представників для ухвалення додаткового фінансування Сенату, – ми не зможемо надати ці критичні пакети допомоги", – сказала Сінгх.
Вона наголосила, що тоді "Україні доведеться робити вибір і ухвалювати рішення про те, які міста вона може утримувати за допомогою того, що має, і які партнери можуть продовжувати їх постачати".
Вона зауважила, що не може наразі нічого прогнозувати, адже це "дійсно рішення українців, з ким говорити".
"Але очевидно, що вони ведуть критичну боротьбу за своє життя, за свою країну, і саме тому, як ви чули, я сказала у дуже жорстких виразах, що нам негайно потрібна додаткова допомога. І ми говоримо про це і б'ємо на сполох з жовтня", – наголосила Сінгх та зазначила, що продовжуватиме закликати Конгрес США виконувати свою роботу.
Сінгх також додала, що Авдіївка – це було стратегічне відведення, яке Україна здійснила для того, щоб зберегти власну артилерію і боєприпаси.
Водночас координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі 20 лютого звинуватив американський Конгрес у смертях українців та виході ЗСУ з Авдіївки.
- 14 лютого американський президент Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.
- 16 лютого стало відомо, що 10 членів Палати представників США розробили компромісний законопроєкт про зовнішню допомогу, який передбачає $47,7 млрд для України.
- 19 лютого американський високопоставлений армійський чиновник повідомив, оскільки фінансування України в Конгресі США має невизначене майбутнє, армія США була змушена оплачувати рахунки на підтримку військових зусиль України проти Росії протягом останніх кількох місяців.
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