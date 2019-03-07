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07.03.2019, 09:47

Безопасность ЕС. Совбез ООН соберется на заседание по Крыму

Безопасность ЕС. Совбез ООН соберется на заседание по Крыму - Фото
Совбез ООН (фото - EPA)

Заседание приурочено к пятой годовщине оккупации Россией украинского полуострова и нарушению прав человека

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15 марта Совет безопасности ООН соберется на заседание для обсуждения нарушений прав человека в оккупированном Россией Крыму и последствий от оккупации для европейской безопасности. Об этом сообщил постпред Украины при ООН Олег Николенко, передает Укринформ.

Он сказал, что заседание посвящено пятой годовщине оккупации украинского полуострова и пройдет в формате Арри с участием других стран-участниц ООН.

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"Основное внимание будет уделено обсуждению правовой и политической оценки российской агрессии, а также последствий нарушения РФ международного права для европейской архитектуры безопасности. Отдельный акцент будет также сделан на правозащитном аспекте ", - отметил Николенко. 

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Совет Европейского союза внес Россию наряду с Сирией и КНДР в список стран, которые постоянно нарушают права человека.

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Теги: Крым, совбез оон, оккупация, олег николенко
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