Безопасность ЕС. Совбез ООН соберется на заседание по Крыму

Совбез ООН (фото - EPA)

15 марта Совет безопасности ООН соберется на заседание для обсуждения нарушений прав человека в оккупированном Россией Крыму и последствий от оккупации для европейской безопасности. Об этом сообщил постпред Украины при ООН Олег Николенко, передает Укринформ.

Он сказал, что заседание посвящено пятой годовщине оккупации украинского полуострова и пройдет в формате Арри с участием других стран-участниц ООН.

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"Основное внимание будет уделено обсуждению правовой и политической оценки российской агрессии, а также последствий нарушения РФ международного права для европейской архитектуры безопасности. Отдельный акцент будет также сделан на правозащитном аспекте ", - отметил Николенко.

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Совет Европейского союза внес Россию наряду с Сирией и КНДР в список стран, которые постоянно нарушают права человека.