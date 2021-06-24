Безопасность и экономика. Зеленский рассказал, о чем будет говорить с Байденом

На предстоящей встрече с президентом США Джо Байденом президент Владимир Зеленский намерен обсудить вопросы безопасности и экономики. Об этом Зеленский заявил в интервью 1+1.

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"У нас несколько блоков, которые мы должны обсудить", – сказал президент.

По его словам, с Байденом планируется обсудить вопросы безопасности. В частности, речь идет о не только о ПДЧ в НАТО, но и о двусторонних отношениях, об оборонном контракте или меморандуме между Украиной и США.

К вопросу безопасности Зеленский отнес тему Северного потока-2.

Также в блоке безопасности президент хочет поговорить о Донбассе, Крыме с точки зрения безопасности черноморского и азовского побережья, а также об украинском флоте.

По словам Зеленского, он планирует обсудить с Байденом много экономических вопросов: поддержку Международного валютного фонда и реформы.

Также президент хочет говорить с президентом США об увеличении оборонных поставок и оборонной помощи.

1 марта Минобороны США заявило о выделении нового пакета военной помощи для Украины на сумму $125 млн. Там заявили, что предоставление еще одного пакета, на $150 млн, будет зависеть от успеха проводимых в Украине реформ.

11 июня стало известно, что США предоставили второй пакет на $150 млн. Он не включает в себя летальное оружие, кроме вооруженных патрульных катеров Mark VI.

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Наталия Медведева

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