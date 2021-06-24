UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Безопасность и экономика. Зеленский рассказал, о чем будет говорить с Байденом

Цей матеріал також доступний українською
24.06.2021, 22:12
Безопасность и экономика. Зеленский рассказал, о чем будет говорить с Байденом - Фото
Владимир Зеленский (Скриншот видео 1+1/Youtube)

На предстоящей встрече с президентом США Джо Байденом президент Владимир Зеленский намерен обсудить вопросы безопасности и экономики. Об этом Зеленский заявил в интервью 1+1.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"У нас несколько блоков, которые мы должны обсудить", – сказал президент.

По его словам, с Байденом планируется обсудить вопросы безопасности. В частности, речь идет о не только о ПДЧ в НАТО, но и о двусторонних отношениях, об оборонном контракте или меморандуме между Украиной и США.

К вопросу безопасности Зеленский отнес тему Северного потока-2.

Также в блоке безопасности президент хочет поговорить о Донбассе, Крыме с точки зрения безопасности черноморского и азовского побережья, а также об украинском флоте.

По словам Зеленского, он планирует обсудить с Байденом много экономических вопросов: поддержку Международного валютного фонда и реформы.

Также президент хочет говорить с президентом США об увеличении оборонных поставок и оборонной помощи.

Читайте также: Зеленский о ПДЧ в НАТО: Раньше мы давили неправильно, неконкретно

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский джо байден
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 