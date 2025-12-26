"Безопасных мест не осталось". В Константиновке россияне "охотятся" на волонтеров и прохожих

Людей призывают эвакуироваться из Константиновки, так как РФ бьет FPV, в том числе и на оптоволокне, по простым прохожим

Константиновка (Фото: 93 ОМБр)

Константиновская община ежедневно страдает от российских ударов – в частности, враг применяет тактику целенаправленной "охоты" на людей, используя ударные FPV-дроны в жилых кварталах города. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Сергей Горбунов.

В частности, один гражданский человек погиб в результате прицельного удара российского дрона на оптоволокне. Еще два человека получили телесные повреждения различной степени тяжести, они сейчас в больнице в Дружковке.

Горбунов подчеркнул, что на момент атаки пострадавшие занимались вывозом людей из опасных зон.

Под вражеский огонь также попал легковой автомобиль общественной организации "Краматорское объединение волонтеров". Этот транспорт ежедневно осуществлял эвакуацию мирных жителей, вывозя людей из самых опасных зон.

"Константиновская городская военная администрация в очередной раз подчеркивает: безопасных мест в громаде не осталось. Враг охотится на гражданский транспорт и обычных прохожих. Лучший способ защитить себя и своих родных – это эвакуация в более безопасные регионы", – отметил глава ГВА, призвав обращаться по вопросам эвакуации по телефону 093 420 18 83.