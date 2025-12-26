"Безпечних місць не залишилося". У Костянтинівці росіяни "полюють" на волонтерів і перехожих

Людей закликають евакуюватися із Костянтинівки, адже РФ б'є FPV, зокрема і на оптоволокні, по простих перехожих

Костянтинівка (Фото: 93 ОМБр)

Костянтинівська громада щодня потерпає від російських ударів – зокрема, ворог застосовує тактику цілеспрямованого "полювання" на людей, використовуючи ударні FPV-дрони в житлових кварталах міста. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

Зокрема, одна цивільна людина загинула внаслідок прицільного удару російського дрона на оптоволокні. Ще двоє людей отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, вони зараз у лікарні в Дружківці.

Горбунов наголосив, що на момент атаки постраждалі займалися вивезенням людей із небезпечних зон.

Під ворожий вогонь також потрапив легковий автомобіль громадської організації "Краматорське об’єднання волонтерів". Цей транспорт щоденно здійснював евакуацію мирних мешканців, вивозячи людей із найнебезпечніших зон.

"Костянтинівська міська військова адміністрація вкотре наголошує: безпечних місць у громаді не залишилося. Ворог полює на цивільний транспорт і звичайних перехожих. Найкращий спосіб захистити себе та своїх рідних – це евакуація до більш безпечних регіонів", – наголосив очільник МВА, закликавши звертатись з питань евакуації за телефоном 093 420 18 83.