Росія вдарила FPV- дроном по пожежниках у Дружківці: поранено рятувальників, фото
Яна Порохня
Редакторка новин LIGA.net
Реєструйся і слухай
У Дружківці Донецької області ворог вкотре атакував загін рятувальників – є поранені. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Рятувальники прямували на виклик про пожежу, коли FPV-дрон влучив у автоцистерну. Внаслідок ворожого удару четверо співробітників ДСНС були поранені – їх евакуювали до лікарні.
Пожежний автомобіль також був пошкоджений. У ДСНС наголосили, що ворог цілеспрямовано б'є по надзвичайниках.
"Такі дії є черговим свідченням того, що агресор не зупиняється ні перед чим і свідомо порушує норми міжнародного гуманітарного права", – заявили у ДСНС.
- У вересні в ДСНС повідомили LIGA.net, що 107 рятувальників загинули від початку війни Росії. Четверо надзвичайників перебувають у ворожому полоні.
- На початку листопада повідомлялося, що росіяни понад 60 разів били по українських рятувальниках за три місяці й здійснили нові удари.
Коментарі (0)