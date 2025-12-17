Росія вдарила FPV- дроном по пожежниках у Дружківці: поранено рятувальників, фото

Поранених надзвичайників евакуювали до лікарні після ворожої атаки під час роботи

Пошкоджене пожежне авто (Фото: ДСНС)

У Дружківці Донецької області ворог вкотре атакував загін рятувальників – є поранені. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники прямували на виклик про пожежу, коли FPV-дрон влучив у автоцистерну. Внаслідок ворожого удару четверо співробітників ДСНС були поранені – їх евакуювали до лікарні.

Пожежний автомобіль також був пошкоджений. У ДСНС наголосили, що ворог цілеспрямовано б'є по надзвичайниках.

"Такі дії є черговим свідченням того, що агресор не зупиняється ні перед чим і свідомо порушує норми міжнародного гуманітарного права", – заявили у ДСНС.

Постраждалий рятувальник (Фото: ДСНС)

Пошкоджене авто (Фото: ДСНС)