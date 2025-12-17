Росія вдарила FPV- дроном по пожежниках у Дружківці: поранено рятувальників, фото
Пошкоджене пожежне авто (Фото: ДСНС)

У Дружківці Донецької області ворог вкотре атакував загін рятувальників – є поранені. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники прямували на виклик про пожежу, коли FPV-дрон влучив у автоцистерну. Внаслідок ворожого удару четверо співробітників ДСНС були поранені – їх евакуювали до лікарні.

Читайте також
Ніндзя та її людина: як кінологиня з Київщини шукає із собакою людей під завалами

Пожежний автомобіль також був пошкоджений. У ДСНС наголосили, що ворог цілеспрямовано б'є по надзвичайниках.

"Такі дії є черговим свідченням того, що агресор не зупиняється ні перед чим і свідомо порушує норми міжнародного гуманітарного права", – заявили у ДСНС.

Росія вдарила FPV- дроном по пожежниках у Дружківці: поранено рятувальників, фото
Постраждалий рятувальник (Фото: ДСНС)
Росія вдарила FPV- дроном по пожежниках у Дружківці: поранено рятувальників, фото
Постраждалий рятувальник (Фото: ДСНС)
Росія вдарила FPV- дроном по пожежниках у Дружківці: поранено рятувальників, фото
Постраждалий рятувальник (Фото: ДСНС)
Росія вдарила FPV- дроном по пожежниках у Дружківці: поранено рятувальників, фото
Пошкоджене авто (Фото: ДСНС)
  • У вересні в ДСНС повідомили LIGA.net, що 107 рятувальників загинули від початку війни Росії. Четверо надзвичайників перебувають у ворожому полоні.
  • На початку листопада повідомлялося, що росіяни понад 60 разів били по українських рятувальниках за три місяці й здійснили нові удари.
дснсдонецька областьрятувальникидружківка