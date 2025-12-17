Россия ударила FPV- дроном по пожарным в Дружковке: ранены спасатели, фото
Поврежденный пожарный автомобиль (Фото: ГСЧС)

В Дружковке Донецкой области враг в очередной раз атаковал отряд спасателей – есть раненые. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели направлялись на вызов о пожаре, когда FPV-дрон попал в автоцистерну. В результате вражеского удара четверо сотрудников ГСЧС были ранены – их эвакуировали в больницу.

Пожарный автомобиль также был поврежден. В ГСЧС отметили, что враг целенаправленно бьет по чрезвычайникам.

"Такие действия являются очередным свидетельством того, что агрессор не останавливается ни перед чем и сознательно нарушает нормы международного гуманитарного права", – заявили в ГСЧС.

Пострадавший спасатель (Фото: ГСЧС)
Пострадавший спасатель (Фото: ГСЧС)
Пострадавший спасатель (Фото: ГСЧС)
Поврежденное авто (Фото: ГСЧС)
  • В сентябре в ГСЧС сообщили LIGA.net, что 107 спасателей погибли с начала войны России. Четверо чрезвычайников находятся во вражеском плену.
  • В начале ноября сообщалось, что россияне более 60 раз били по украинским спасателям за три месяца и осуществили новые удары.
