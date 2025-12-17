Россия ударила FPV- дроном по пожарным в Дружковке: ранены спасатели, фото

Раненых чрезвычайников эвакуировали в больницу после вражеской атаки во время работы

Поврежденный пожарный автомобиль (Фото: ГСЧС)

В Дружковке Донецкой области враг в очередной раз атаковал отряд спасателей – есть раненые. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели направлялись на вызов о пожаре, когда FPV-дрон попал в автоцистерну. В результате вражеского удара четверо сотрудников ГСЧС были ранены – их эвакуировали в больницу.

Пожарный автомобиль также был поврежден. В ГСЧС отметили, что враг целенаправленно бьет по чрезвычайникам.

"Такие действия являются очередным свидетельством того, что агрессор не останавливается ни перед чем и сознательно нарушает нормы международного гуманитарного права", – заявили в ГСЧС.

