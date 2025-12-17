Россия ударила FPV- дроном по пожарным в Дружковке: ранены спасатели, фото
Яна Порохня
Редактор новостей LIGA.net
В Дружковке Донецкой области враг в очередной раз атаковал отряд спасателей – есть раненые. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
Спасатели направлялись на вызов о пожаре, когда FPV-дрон попал в автоцистерну. В результате вражеского удара четверо сотрудников ГСЧС были ранены – их эвакуировали в больницу.
Пожарный автомобиль также был поврежден. В ГСЧС отметили, что враг целенаправленно бьет по чрезвычайникам.
"Такие действия являются очередным свидетельством того, что агрессор не останавливается ни перед чем и сознательно нарушает нормы международного гуманитарного права", – заявили в ГСЧС.
- В сентябре в ГСЧС сообщили LIGA.net, что 107 спасателей погибли с начала войны России. Четверо чрезвычайников находятся во вражеском плену.
- В начале ноября сообщалось, что россияне более 60 раз били по украинским спасателям за три месяца и осуществили новые удары.
Комментарии (0)