Безуглая передумала выходить из фракции Слуга народа. Арахамия ответил

Депутат подчеркнула, что далеко не все ей нравится во фракции, но она "попытается улучшить, что в ее силах"

Марьяна Безуглая (Фото: Facebook)

Народный депутат Украины Марьяна Безуглая заявила , что не будет выходить из парламентской фракции партии "Слуга народа". Глава "слуг" в Раде Давид Арахамия сообщил LIGA. net , что не следит за заявлениями нардепа.

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Безуглая отметила, что решила остаться во фракции, чтобы "не подводить президента в трудные времена".

"Можно было бы скандалить, потребовать, чтобы одну именно меня отпустили, но зачем. Если просят не раскачивать и так сложную ситуацию", – проинформировала она.

Депутат подчеркнула, что далеко не все ей нравится во фракции, но она "попробует улучшить то, что в ее силах". В то же время Безуглая заявила, что в политическую партию "Слуга народа", из которой она ранее написала заявление об исключении, возвращаться не будет.

Глава "слуг" в Раде Арахамия в комментарии изданию заявил, что не следит за заявлениями депутата.

"Я не слежу за заявлениями Марьяны. Но думаю, что это реакция на мое общение со всеми депутатами Слуги относительно всех попыток куда-то уйти", – отметил он.