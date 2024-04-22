Безуглая передумала выходить из фракции Слуга народа. Арахамия ответил
Народный депутат Украины Марьяна Безуглая заявила, что не будет выходить из парламентской фракции партии "Слуга народа". Глава "слуг" в Раде Давид Арахамия сообщил LIGA.net, что не следит за заявлениями нардепа.
Безуглая отметила, что решила остаться во фракции, чтобы "не подводить президента в трудные времена".
"Можно было бы скандалить, потребовать, чтобы одну именно меня отпустили, но зачем. Если просят не раскачивать и так сложную ситуацию", – проинформировала она.
Депутат подчеркнула, что далеко не все ей нравится во фракции, но она "попробует улучшить то, что в ее силах". В то же время Безуглая заявила, что в политическую партию "Слуга народа", из которой она ранее написала заявление об исключении, возвращаться не будет.
Глава "слуг" в Раде Арахамия в комментарии изданию заявил, что не следит за заявлениями депутата.
"Я не слежу за заявлениями Марьяны. Но думаю, что это реакция на мое общение со всеми депутатами Слуги относительно всех попыток куда-то уйти", – отметил он.
- 11 января Безуглая заявила о выходе из фракции и партии СН, поскольку "не хочет иметь общих обязательств с теми, кто вонзает нож в спину". До этого она стала известной из-за заявлений относительно тогдашнего руководства ВСУ: утверждала, что оно "должно уйти" и что на тот момент главком Залужный "не смог предоставить план замысла на 2024 год".
- В комментарии LIGA.net оппозиционные нардепы заявляли, что в СН "окончательно развалилось монобольшинство" и "нет голосов". В частности, нардеп от Голоса Железняк связывал с нехваткой голосов то, что с повестки дня Рады 20 марта убрали закон о множественном гражданстве и декларировании иностранного паспорта. Глава "слуг" отрицает, что монобольшинство распалось.