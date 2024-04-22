Безугла передумала виходити з фракції Слуга народу. Арахамія відповів

Депутатка наголосила, що далеко не все їй подобається у фракції, але вона "спробує покращити, що в її силах"

Мар'яна Безугла (Фото: Facebook)

Народна депутатка України Мар’яна Безугла заявила, що не виходитиме з парламентської фракції партії "Слуга народу". Голова "слуг" у Раді Давид Арахамія повідомив LIGA.net, що не слідкує за заявами нардепки.

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Безугла зазначила, що вирішила залишитися у фракції, щоб "не підводити президента у важкі часи".

"Можна було б скандалити, вимагати, щоб одну саме мене відпустили, але навіщо. Якщо просять не хитати і так складну ситуацію", – поінформувала вона.

Депутатка наголосила, що далеко не все їй подобається у фракції, але вона "спробує покращити, що в її силах". Водночас Безугла заявила, що у політичну партію "Слуга народу", з якої вона раніше написала заяву про виключення, повертатися не буде.

Голова "слуг" у Раді Арахамія у коментарі виданню заявив, що не слідкує за заявами депутатки.

"Я не слідкую за заявами Марʼяни. Але думаю, що це реакція на моє спілкування зі всіма депутатами Слуги стосовно всіх спроб кудись піти", – зазначив він.