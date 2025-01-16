Безуглая выиграла дело против беглого блогера Олешко и телеканала "Прямий"

Марьяна Безуглая (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Народный депутат Марьяна Безуглая выиграла суд против блогера Мирослава Олешко и телеканала "Прямий". Об этом идет речь в решении Днепровского районного суда Киева от 5 декабря 2024 года.

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Суд обязал блогера и телеканал публично опровергнуть информацию о народной избраннице и выплатить по 1000 грн морального вреда.

Конфликт произошел в сентябре 2021 года. Олешко на своей странице в Facebook написал пост о том, что Безуглая якобы получает $50 000 в месяц за то, что пытается "отмазать" причастных к срыву спецоперации "Вагнер". Блогер также отметил, что эти деньги – "цена предательства Родины", но другие участники схемы получают вдвое меньше.

"Как утверждают на одном ТГ-канале, один из слуг сильно выпил в ресторане, и, как я понимаю, был недоволен, что его коллега получает вдвое больше. А его подслушали уши, которые везде", – написал Олешко.

Пост блогера

Телеканал Прямий, владельцем которого в то время был пятый президент Петр Порошенко, опубликовал новость из этого сообщения под заголовком "Цена измены Родине: глава ВСК "слуг" Безуглая получает $50 000 в месяц – блогер".

Скриншот новости

Как отмечает Судебный репортер, публикация была размещена после заявления Безуглой о том, что слова Порошенко о санкционировании операции по захвату "вагнеровцев" не соответствуют действительности. Партия Порошенко Европейская солидарность обвинила Безуглую во лжи.

Суд постановил, что распространенная блогером и телеканалом информация не может считаться "оценочным суждением", а является неправдивой, ведь доказательств против Безуглой нет. Такие заявления приводят к "существенной дискредитации" репутации нардепа и прав на уважение чести и достоинства.

Блогер и телеканал также обязаны в течение недели с момента вступления решения суда в законную силу опубликовать его и признать, что предыдущие заявления были ложными.

По состоянию на 16 января 2025 года судебное решение не числится таким, которое вступило в законную силу.

22 ноября 2023 года блогер Олешко получил подозрение от СБУ. Он незаконно выехал из Украины во время полномасштабного вторжения и занимается информационно-подрывной деятельностью, что вредит ВСУ.

16 октября 2024 года нардеп Федиенко заявил, что подает в суд на Безуглую из-за ее обвинения в коррупции.

13 ноября сообщалось, что Надежда Савченко и Марьяна Безуглая хотят проверку СБУ друг для друга.