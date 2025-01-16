Безугла виграла справу проти блогера-втікача Олешка та телеканалу Прямий
Народна депутатка Марʼяна Безугла виграла суд проти блогера Мирослава Олешка і телеканалу Прямий. Про це йдеться у рішенні Дніпровського районного суду Києва від 5 грудня 2024 року.
Суд зобов'язав блогера та телеканал публічно спростувати інформацію про народну обраницю та виплатити по 1000 грн моральної шкоди.
Конфлікт стався у вересні 2021 року. Олешко на власній сторінці у Facebook написав пост про те, що Безугла нібито отримує $50 000 на місяць за те, намагається "відмазати" причетних до зриву спецоперації "Вагнер". Блогер також зазначив, що ці гроші – "ціна зрадництва Батьківщини", але інші учасники схеми отримують вдвічі менше.
"Як стверджують на одному ТГ-каналі, один зі слуг сильно випив у ресторані, і, як я розумію, був незадоволений, що його колега отримує вдвічі більше. А його підслухали вуха, які скрізь", – написав Олешко.
Телеканал Прямий, власником якого на той час був п'ятий президент Петро Порошенко, опублікував новину з цього допису під заголовком "Ціна зради Батьківщини: голова ТСК "слуг" Безугла отримує $50 000 на місяць — блогер".
Як зазначає Судовий репортер, публікація була розміщена після заяви Безуглої про те, що слова Порошенко про санкціонування операції із захоплення "вагнерівців" не відповідають дійсності. Партія Порошенка Європейська солідарність звинуватила Безуглу в брехні.
Суд постановив, що поширена блогером та телеканалом інформація не може вважатися "оціночним судженням", а є неправдивою, адже доказів проти Безуглої немає. Такі заяви призводять до "істотної дискредитації" репутації нардепки і прав на повагу до честі та гідності.
Блогер і телеканал також зобов'язані протягом тижня з моменту набрання рішення суду законної сили опублікувати його і визнати, що попередні заяви були неправдивими.
Станом на 16 січня 2025 року судове рішення не значиться таким, яке набуло законної сили.
- 22 листопада 2023 року блогер Олешко отримав підозру від СБУ. Зазначається, що він незаконно виїхав з України під час повномасштабного вторгнення і займається інформаційно-підривною діяльністю, що шкодить ЗСУ.
- 16 жовтня 2024 року нардеп Федієнко заявив, що подає до суду на Безуглу через її звинувачення у корупції.
- 13 листопада повідомлялося, що Надія Савченко і Мар'яна Безугла хочуть перевірки СБУ одна для одної.