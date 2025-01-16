Безугла виграла справу проти блогера-втікача Олешка та телеканалу Прямий

Мар'яна Безугла (Фото: пресслужба форуму Україна 30)

Народна депутатка Марʼяна Безугла виграла суд проти блогера Мирослава Олешка і телеканалу Прямий. Про це йдеться у рішенні Дніпровського районного суду Києва від 5 грудня 2024 року.

Суд зобов'язав блогера та телеканал публічно спростувати інформацію про народну обраницю та виплатити по 1000 грн моральної шкоди.

Конфлікт стався у вересні 2021 року. Олешко на власній сторінці у Facebook написав пост про те, що Безугла нібито отримує $50 000 на місяць за те, намагається "відмазати" причетних до зриву спецоперації "Вагнер". Блогер також зазначив, що ці гроші – "ціна зрадництва Батьківщини", але інші учасники схеми отримують вдвічі менше.

"Як стверджують на одному ТГ-каналі, один зі слуг сильно випив у ресторані, і, як я розумію, був незадоволений, що його колега отримує вдвічі більше. А його підслухали вуха, які скрізь", – написав Олешко.

Пост блогера

Телеканал Прямий, власником якого на той час був п'ятий президент Петро Порошенко, опублікував новину з цього допису під заголовком "Ціна зради Батьківщини: голова ТСК "слуг" Безугла отримує $50 000 на місяць — блогер".

Скриншот новини

Як зазначає Судовий репортер, публікація була розміщена після заяви Безуглої про те, що слова Порошенко про санкціонування операції із захоплення "вагнерівців" не відповідають дійсності. Партія Порошенка Європейська солідарність звинуватила Безуглу в брехні.

Суд постановив, що поширена блогером та телеканалом інформація не може вважатися "оціночним судженням", а є неправдивою, адже доказів проти Безуглої немає. Такі заяви призводять до "істотної дискредитації" репутації нардепки і прав на повагу до честі та гідності.

Блогер і телеканал також зобов'язані протягом тижня з моменту набрання рішення суду законної сили опублікувати його і визнати, що попередні заяви були неправдивими.

Станом на 16 січня 2025 року судове рішення не значиться таким, яке набуло законної сили.

22 листопада 2023 року блогер Олешко отримав підозру від СБУ. Зазначається, що він незаконно виїхав з України під час повномасштабного вторгнення і займається інформаційно-підривною діяльністю, що шкодить ЗСУ.

16 жовтня 2024 року нардеп Федієнко заявив, що подає до суду на Безуглу через її звинувачення у корупції.

13 листопада повідомлялося, що Надія Савченко і Мар'яна Безугла хочуть перевірки СБУ одна для одної.