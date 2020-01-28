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Bihus: Новый замглавы ГБР связан с Венедиктовой через бизнес жены

Bihus: Новый замглавы ГБР связан с Венедиктовой через бизнес жены - Фото
Ирина Венедиктова (Фото: пресс-служба ГБР)
28.01.2020, 12:35

В 2018 году Анна Соколова задекларировала 125 000 гривень дохода от фирмы, которую связывают с и.о. директора ГБР

Новый заместитель главы Государственного бюро расследований Александр Соколов связан с и.о. директора ГБР Ириной Венедиктовой через бизнес своей супруги Анны Соколовой. Об этом сообщает Bihus.info

По данным журналистов, Соколова задекларировала 125 000 гривень дохода от фирмы ООО Перегрин Кэпитал Групп, основательницей которой является свекровь и.о. директора ГБР Наталья Колесник.

"Сама Ирина Венедиктова имеет и прямую связь с юридической фирмой Перегрин. В тот период, когда Анна Соколова получала от этой фирмы доходы, Венедиктова официально была советником этого предприятия", - говорится в сообщении. 

Также Венедиктова, по данным Bihus.info, владеет двумя торговыми знаками, в которых фигурирует слово Перегрин.

  • 24 декабря 2019 года президент Владимир Зеленский подписал закон о ГБР, который изменяет его правовой статус, организационную и территориальную структуру, численность аппарата, основания для привлечения сотрудников к ответственности.
  • 27 декабря Роман Труба был уволен с должности главы ГБР, временным исполняющим обязанности назначена Ирина Венедиктова.
  • 29 декабря в ГБР объявили конкурс на заместителей директора бюро.
  • 20 января сообщалось, что первым замглавы ГБР официально стал экс-адвокат Януковича Бабиков.

Читайте также: Временный директор ГБР. Кто такая Ирина Венедиктова

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