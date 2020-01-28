Bihus: Новый замглавы ГБР связан с Венедиктовой через бизнес жены

Новый заместитель главы Государственного бюро расследований Александр Соколов связан с и.о. директора ГБР Ириной Венедиктовой через бизнес своей супруги Анны Соколовой. Об этом сообщает Bihus.info.
По данным журналистов, Соколова задекларировала 125 000 гривень дохода от фирмы ООО Перегрин Кэпитал Групп, основательницей которой является свекровь и.о. директора ГБР Наталья Колесник.
"Сама Ирина Венедиктова имеет и прямую связь с юридической фирмой Перегрин. В тот период, когда Анна Соколова получала от этой фирмы доходы, Венедиктова официально была советником этого предприятия", - говорится в сообщении.
Также Венедиктова, по данным Bihus.info, владеет двумя торговыми знаками, в которых фигурирует слово Перегрин.
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