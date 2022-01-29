"Благоприятный климат для диалога". Макрон и Зеленский обсудили нормандский формат

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Они договорились ускорить проведение следующей встречи советников лидеров стран-участниц нормандского формата, сообщают в Офисе президента.

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Зеленский и Макрон поприветствовали активизацию работы в нормандском формате и проведение 26 января в Париже встречи политических советников лидеров "нормандской четверки". Отмечается, что "впервые с 2019 года был согласован документ по результатам переговоров".

Украинский лидер поблагодарил коллегу за твердую и последовательную поддержку Украины, ее суверенитета и территориальной целостности.

Стороны договорились поддерживать взятый динамичный темп и ускорить проведение следующей встречи. Также обсуждалась важность активизации работы Трехсторонней контактной группы и ее подгрупп с целью "быстрого прогресса в реализации минских договоренностей".

"Пока существует благоприятный климат для диалога, нужно наполнять время встречами и переговорами. Пока продолжаются дипломатические усилия, риск дальнейшей эскалации уменьшается", – сказал Зеленский.

9 декабря 2021 года в ЕС заявили, что Россия завела в тупик нормандский и минский форматы.

17 января 2022-го глава МИД Германии Бербок заявила, что попытается "снова вдохнуть жизнь в нормандский процесс".

24 января Ермак заявил, что Украина надеется на проактивную позицию Германии и Франции на встрече политических советников лидеров стран нормандского формата.

Ермак опроверг распространенную в СМИ информацию, что на встрече в Париже якобы может обсуждаться дата переговоров Украины с боевиками о "статусе Донбасса".

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Владислав Сердюк

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