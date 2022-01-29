UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Благоприятный климат для диалога". Макрон и Зеленский обсудили нормандский формат

Цей матеріал також доступний українською
29.01.2022, 08:59
Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон во время встречи в Париже в 2019 году (Фото: ЕРА)

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Они договорились ускорить проведение следующей встречи советников лидеров стран-участниц нормандского формата, сообщают в Офисе президента. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Зеленский и Макрон поприветствовали активизацию работы в нормандском формате и проведение 26 января в Париже встречи политических советников лидеров "нормандской четверки". Отмечается, что "впервые с 2019 года был согласован документ по результатам переговоров".

Украинский лидер поблагодарил коллегу за твердую и последовательную поддержку Украины, ее суверенитета и территориальной целостности.

Стороны договорились поддерживать взятый динамичный темп и ускорить проведение следующей встречи. Также обсуждалась важность активизации работы Трехсторонней контактной группы и ее подгрупп с целью "быстрого прогресса в реализации минских договоренностей". 

"Пока существует благоприятный климат для диалога, нужно наполнять время встречами и переговорами. Пока продолжаются дипломатические усилия, риск дальнейшей эскалации уменьшается", – сказал Зеленский. 

Читайте также: Встреча в Париже в нормандском формате продолжалась более восьми часов

Владислав Сердюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский война Донбасс эмманюэль макрон нормандский формат
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 