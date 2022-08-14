Блащак: Мы должны остановить марш зла, поддержав Украину и построив сильную армию Польши

Свободный мир должен остановить российский марш зла, поддержав Украину и построив сильную армию Польши. Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, передает Польское радио.

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Он выступал на фестивале в честь Дня Войска Польского и 102-й годовщины Варшавской битвы, в которой войска Польши и УНР остановили силы большевицкой России и достигли перелома в войне.

"Задача всего свободного мира — остановить этот марш зла, и мы останавливаем этот марш зла, поддерживая Украину с одной стороны, но и строя сильную Польскую армию", – сказал Блащак.

По словам министра, чрезвычайно важно, чтобы польская армия становилась все более и более многочисленной.

"Я призываю всех, кто еще не решил, чем они хотят заниматься, в будущем присоединиться к Войску Польскому", – сказал он.

Ранее посол Польши в Киеве заявил: если б Украина получила HIMARS раньше, трагедии в Мариуполе могло бы не быть.

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Марк Сировой

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