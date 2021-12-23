Блинкен и Боррель обсудили Украину. Россию ждут "огромные последствия" при новой агрессии
Россия должна пойти на деэскалацию в Украине, в случае расширения агрессии ее ждут серьезные последствия. Об этом шла речь в разговоре главы Госдепа США Энтони Блинкена и верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля, говорится в заявлении пресс-служб Госдепа и Европейской службы внешних отношений (EEAS).
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В EAAS сообщили, что Боррель обсуждал с Блинкеном наращивание военной мощи РФ вокруг Украины.
"Россия должна пойти на деэскалацию и полное выполнение Минских договоренностей", – говорится в заявлении дипломатом.
В Госдепе США отметили, что Блинкен и Боррель подтвердили – "любая дальнейшая военная агрессия России против Украины будет иметь огромные последствия для РФ".
Кроме того, дипломаты подчеркнули необходимость координировать действия для поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины.
В EEAS добавили, что Блинкен и Боррель приняли к сведению требования России о "гарантиях безопасности" в Европе. Собеседники договорились, что любое обсуждение европейской безопасности будет происходить в координации и при участии ЕС.
- По данным разведки, Россия может готовить новое вторжение в Украину на январь. Запад грозит ей беспрецедентными санкциями в случае вторжения.
- РФ передала США и НАТО список требований, в частности она требует отказаться от расширения НАТО на восток и от военного сотрудничества с Украиной.
- В НАТО заявили, что не пойдут на компромиссы по вопросу членства в Альянсе. Россия в ответ угрожает "военными шагами".
- США заявили, что в ответ на ультиматум России составят список "вызывающих беспокойство" действий РФ.
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