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Блинкен назвал цель США в войне: Украина должна не только выжить, но и процветать

Цей матеріал також доступний українською
14.09.2023, 07:24
Блинкен назвал цель США в войне: Украина должна не только выжить, но и процветать - Фото
Энтони Блинкен (Фото: EPA)

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия не должна достигнуть стратегического успеха в войне против Украины. Об этом он сообщил в интервью Тому Витору и Бену Роудсу.

По его словам, целью США в том, чтобы лишить Россию какого-либо стратегического успеха в Украине, так как в противном случае это будет "открытое приглашение" для агрессоров во всем мире. 

"Россия потерпела неудачу в том, чего она пыталась достичь, потому что ее целью, как я уже сказал, было стереть Украину с карты, включить ее в состав РФ. Это уже провалилось. Где именно оно сядет, где именно пройдут границы – это принципиально зависит от украинцев", — сказал Блинкен.

Он отметил, что США хотят дать Украине максимальную возможность вернуть оккупированные территории. 

"Россия по-прежнему контролирует около 17% территории Украины. Но не только это, чтобы Украина не только выжила, но и процветала. И это включает в себя его экономическую поддержку и поддержку его демократического становления", — заявил дипломат.

Глава Госдепа подчеркнул, что Украину нужно подвести к моменту, когда она сможет твердо стоять на ногих в военном, экономическом и демократическом плане. 

  • Силы обороны продолжают наступательную операцию на Бахмутском и Мелитопольском направлениях и имеют успехи, сообщили в Генштабе.
  • США видят успехи Украины в контрнаступлении и хотят убедиться, что у ВСУ есть все необходимое, заявил Блинкен во время визита в Киев.
  • Главком Залужный: ВСУ двигаются вперед, несмотря на кратное преимущество РФ в живой силе и оружии. 

Читайте также: Столтенберг: Из "второй армии в мире" ВСУ сделали "вторую армию в Украине"

Дмитрий Гриниченко
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