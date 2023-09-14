Блинкен назвал цель США в войне: Украина должна не только выжить, но и процветать

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия не должна достигнуть стратегического успеха в войне против Украины. Об этом он сообщил в интервью Тому Витору и Бену Роудсу.

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По его словам, целью США в том, чтобы лишить Россию какого-либо стратегического успеха в Украине, так как в противном случае это будет "открытое приглашение" для агрессоров во всем мире.

"Россия потерпела неудачу в том, чего она пыталась достичь, потому что ее целью, как я уже сказал, было стереть Украину с карты, включить ее в состав РФ. Это уже провалилось. Где именно оно сядет, где именно пройдут границы – это принципиально зависит от украинцев", — сказал Блинкен.

Он отметил, что США хотят дать Украине максимальную возможность вернуть оккупированные территории.

"Россия по-прежнему контролирует около 17% территории Украины. Но не только это, чтобы Украина не только выжила, но и процветала. И это включает в себя его экономическую поддержку и поддержку его демократического становления", — заявил дипломат.

Глава Госдепа подчеркнул, что Украину нужно подвести к моменту, когда она сможет твердо стоять на ногих в военном, экономическом и демократическом плане.

Силы обороны продолжают наступательную операцию на Бахмутском и Мелитопольском направлениях и имеют успехи, сообщили в Генштабе.

США видят успехи Украины в контрнаступлении и хотят убедиться, что у ВСУ есть все необходимое, заявил Блинкен во время визита в Киев.

Главком Залужный: ВСУ двигаются вперед, несмотря на кратное преимущество РФ в живой силе и оружии.

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