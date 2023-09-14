Блінкен назвав мету США у війні: Україна має не лише вижити, але й твердо стояти на ногах
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія не має досягти стратегічного успіху у війні проти України. Про це він повідомив в інтерв'ю Тому Вітору та Бену Роудсу.
За його словами, метою США є позбавити Росію будь-якого стратегічного успіху в Україні, оскільки в іншому випадку це буде "відкрите запрошення" для агресорів у всьому світі.
"Росія зазнала невдачі в тому, чого вона намагалася досягти, тому що її метою, як я вже сказав, було стерти Україну з карти, включити її до складу РФ. Це вже провалилося. Де саме воно сяде, де саме пройдуть кордони — це принципово залежить від українців", — сказав Блінкен.
Він зазначив, що США хочуть надати Україні максимальну можливість повернути окуповані території.
"Росія, як і раніше, контролює близько 17% території України. Але не тільки це, щоб Україна не тільки вижила, а й процвітала. І це включає її економічну підтримку і підтримку її демократичного становлення", — заявив дипломат.
Глава Держдепу наголосив, що Україну потрібно підвести до моменту, коли вона зможе твердо стояти на ногах у військовому, економічному та демократичному плані.
- Наразі Сили оборони продовжують наступальну операцію на Бахмутському та Мелітопольському напрямках і мають успіхи, повідомили у Генштабі.
- США бачать успіхи України у контрнаступі та хочуть переконатися, що ЗСУ мають все необхідне, заявив Блінкен під час візиту до Києва.
- Головком Залужний: ЗСУ просуваються вперед, попри кратну перевагу РФ у живій силі та зброї.
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