RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Блінкен назвав мету США у війні: Україна має не лише вижити, але й твердо стояти на ногах

Этот материал также доступен на русском
14.09.2023, 07:24
Блінкен назвав мету США у війні: Україна має не лише вижити, але й твердо стояти на ногах - Фото
Ентоні Блінкен (Фото: EPA)

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія не має досягти стратегічного успіху у війні проти України. Про це він повідомив в інтерв'ю Тому Вітору та Бену Роудсу.

За його словами, метою США є позбавити Росію будь-якого стратегічного успіху в Україні, оскільки в іншому випадку це буде "відкрите запрошення" для агресорів у всьому світі.

"Росія зазнала невдачі в тому, чого вона намагалася досягти, тому що її метою, як я вже сказав, було стерти Україну з карти, включити її до складу РФ. Це вже провалилося. Де саме воно сяде, де саме пройдуть кордони — це принципово залежить від українців", — сказав Блінкен.

Він зазначив, що США хочуть надати Україні максимальну можливість повернути окуповані території.

"Росія, як і раніше, контролює близько 17% території України. Але не тільки це, щоб Україна не тільки вижила, а й процвітала. І це включає її економічну підтримку і підтримку її демократичного становлення", — заявив дипломат.

Глава Держдепу наголосив, що Україну потрібно підвести до моменту, коли вона зможе твердо стояти на ногах у військовому, економічному та демократичному плані.

  • Наразі Сили оборони продовжують наступальну операцію на Бахмутському та Мелітопольському напрямках і мають успіхи, повідомили у Генштабі.
  • США бачать успіхи України у контрнаступі та хочуть переконатися, що ЗСУ мають все необхідне, заявив Блінкен під час візиту до Києва.
  • Головком Залужний: ЗСУ просуваються вперед, попри кратну перевагу РФ у живій силі та зброї. 

Читайте також: Столтенберг: З "другої армії у світі" ЗСУ зробили "другу армію в Україні"

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнавійськова допомогадерждепентоні блінкеннаступ
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 