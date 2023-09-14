Блінкен назвав мету США у війні: Україна має не лише вижити, але й твердо стояти на ногах

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія не має досягти стратегічного успіху у війні проти України. Про це він повідомив в інтерв'ю Тому Вітору та Бену Роудсу.

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За його словами, метою США є позбавити Росію будь-якого стратегічного успіху в Україні, оскільки в іншому випадку це буде "відкрите запрошення" для агресорів у всьому світі.

"Росія зазнала невдачі в тому, чого вона намагалася досягти, тому що її метою, як я вже сказав, було стерти Україну з карти, включити її до складу РФ. Це вже провалилося. Де саме воно сяде, де саме пройдуть кордони — це принципово залежить від українців", — сказав Блінкен.

Він зазначив, що США хочуть надати Україні максимальну можливість повернути окуповані території.

"Росія, як і раніше, контролює близько 17% території України. Але не тільки це, щоб Україна не тільки вижила, а й процвітала. І це включає її економічну підтримку і підтримку її демократичного становлення", — заявив дипломат.

Глава Держдепу наголосив, що Україну потрібно підвести до моменту, коли вона зможе твердо стояти на ногах у військовому, економічному та демократичному плані.

Наразі Сили оборони продовжують наступальну операцію на Бахмутському та Мелітопольському напрямках і мають успіхи, повідомили у Генштабі.

США бачать успіхи України у контрнаступі та хочуть переконатися, що ЗСУ мають все необхідне, заявив Блінкен під час візиту до Києва.

Головком Залужний: ЗСУ просуваються вперед, попри кратну перевагу РФ у живій силі та зброї.

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