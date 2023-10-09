Блинкен не считает, что атака ХАМАС на Израиль — это попытка отвлечь Запад от Украины

Государственный секретарь США Энтони Блинкен не считает, что атака террористов ХАМАС на Израиль является попыткой отвлечь внимание Запада от Украины. Об этом он сообщил в эфире канала CBS News.

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По его словам, он не видит, чтобы эскалация на Ближнем Востоке была способом отвлечь внимание союзников от Украины.

"Я думаю, что нам придется увидеть, когда мы узнаем больше, каковы были мотивы и каковы они. Но вот одно ясно: мы активно работаем над тем, чтобы помочь Израилю и Саудовской Аравии нормализовать их отношения", — сказал Блинкен.

Он отметил, что если Израилю удастся нормализовать отношения с другими странами региона, то это изменит его перспективы на далекое будущее.

Дипломат сказал, что нападение террористов на Израиль пока не закончено.

"Вокруг сектора Газа продолжают идти очень активные бои. В то же время в других частях Израиля мы наблюдаем затишье, но там продолжаются ожесточенные бои", — заявил госсекретарь.

С вечера 7 октября МВД Израиля ввело в стране чрезвычайное положение.

Правительство официально объявило состояние войны.

8 октября стало известно, что среди заложников, которых террористы ХАМАС сумели захватить во время нападения на территорию Израиля, были граждане США.

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