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Блинкен не считает, что атака ХАМАС на Израиль — это попытка отвлечь Запад от Украины

Цей матеріал також доступний українською
09.10.2023, 06:23
Блинкен не считает, что атака ХАМАС на Израиль — это попытка отвлечь Запад от Украины - Фото
Энтони Блинкен (Фото: EPA)

Государственный секретарь США Энтони Блинкен не считает, что атака террористов ХАМАС на Израиль является попыткой отвлечь внимание Запада от Украины. Об этом он сообщил в эфире канала CBS News.

По его словам, он не видит, чтобы эскалация на Ближнем Востоке была способом отвлечь внимание союзников от Украины. 

"Я думаю, что нам придется увидеть, когда мы узнаем больше, каковы были мотивы и каковы они. Но вот одно ясно: мы активно работаем над тем, чтобы помочь Израилю и Саудовской Аравии нормализовать их отношения", — сказал Блинкен.

Он отметил, что если Израилю удастся нормализовать отношения с другими странами региона, то это изменит его перспективы на далекое будущее. 

Дипломат сказал, что нападение террористов на Израиль пока не закончено. 

"Вокруг сектора Газа продолжают идти очень активные бои. В то же время в других частях Израиля мы наблюдаем затишье, но там продолжаются ожесточенные бои", — заявил госсекретарь.

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Дмитрий Гриниченко
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