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Блінкен не вважає, що атака ХАМАС на Ізраїль — це спроба відволікти Захід від України

Этот материал также доступен на русском
09.10.2023, 06:23
Блінкен не вважає, що атака ХАМАС на Ізраїль — це спроба відволікти Захід від України - Фото
Ентоні Блінкен (Фото: EPA)

Державний секретар США Ентоні Блінкен не вважає, що атака терористів ХАМАС на Ізраїль є спробою відвернути увагу Заходу від України. Про це він повідомив в ефірі каналу CBS News.

За його словами, він не бачить, щоб ескалація на Близькому Сході була способом відвернути увагу союзників від України.

"Я думаю, що нам доведеться побачити, коли ми дізнаємося більше, які були мотиви. Але одне ясно: ми активно працюємо над тим, щоб допомогти Ізраїлю і Саудівській Аравії нормалізувати їхні відносини", — сказав Блінкен.

Він зазначив, що якщо Ізраїлю вдасться нормалізувати відносини з іншими країнами регіону, це змінить його перспективи на далеке майбутнє.

Дипломат сказав, що напад терористів на Ізраїль поки що не закінчено.

"Навколо сектора Гази тривають дуже активні бої. Водночас в інших частинах Ізраїлю ми спостерігаємо затишшя, але там [в Газі] точаться запеклі бої", – заявив держсекретар.

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Дмитро Гриниченко
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