Блінкен не вважає, що атака ХАМАС на Ізраїль — це спроба відволікти Захід від України

Державний секретар США Ентоні Блінкен не вважає, що атака терористів ХАМАС на Ізраїль є спробою відвернути увагу Заходу від України. Про це він повідомив в ефірі каналу CBS News.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, він не бачить, щоб ескалація на Близькому Сході була способом відвернути увагу союзників від України.

"Я думаю, що нам доведеться побачити, коли ми дізнаємося більше, які були мотиви. Але одне ясно: ми активно працюємо над тим, щоб допомогти Ізраїлю і Саудівській Аравії нормалізувати їхні відносини", — сказав Блінкен.

Він зазначив, що якщо Ізраїлю вдасться нормалізувати відносини з іншими країнами регіону, це змінить його перспективи на далеке майбутнє.

Дипломат сказав, що напад терористів на Ізраїль поки що не закінчено.

"Навколо сектора Гази тривають дуже активні бої. Водночас в інших частинах Ізраїлю ми спостерігаємо затишшя, але там [в Газі] точаться запеклі бої", – заявив держсекретар.

З вечора 7 жовтня МВС Ізраїлю запровадило в країні надзвичайний стан.

Уряд офіційно оголосив стан війни.

8 жовтня стало відомо, що серед заручників, яких терористи ХАМАС змогли захопити під час нападу на територію Ізраїлю, були громадяни США.

Читайте також: Нетаньягу: Ізраїль вступає в довгу і складну війну. Ми наступатимемо без перепочинків

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.