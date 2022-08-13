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Блинкен об угрозах террористов ДНР казнить пленных: РФ обязана соблюдать их права

Цей матеріал також доступний українською
13.08.2022, 10:23
Блинкен об угрозах террористов ДНР казнить пленных: РФ обязана соблюдать их права - Фото
Энтони Блинкен (Фото: EPA)

Государственный секретарь США Энтони Блинкен отреагировал на угрозы террористов ДНР казнить пятерых иностранцев, воевавших за Украину. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, США "обеспокоены сообщениями" о том, что террористы ДНР предъявляют "обвинения" гражданам Великобритании, Швеции и Хорватии.

"Россия и ее марионетки обязаны соблюдать международное гуманитарное право, включая права и защиту, предоставляемые военнопленным", — написал Блинкен.

Ранее российские пропагандистские СМИ распространили информацию о том, что террористы ДНР 15 августа собираются начать "суд в закрытом режиме" над гражданами Швеции Матиасом Густавссоном, Хорватии — Векославом Пребегом, а также подданными Великобритании — Джоном Хардингом, Эндрю Хиллом и Диланом Хили.

Оккупанты заявили, что если "вина будет доказана", то иностранцам, воевавшим за Украину может грозить наказание вплоть до смертной казни. 

СПРАВКА. Женевская конвенция запрещает использование оружия и веществ, причиняющих излишние страдания, а также убийство военнопленных

Читайте также: Посольство России в Британии заявило, что пленные бойцы "Азова" "заслуживают повешения" 

Дмитрий Гриниченко
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террористы ДНР война пленные Энтони Блинкен
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