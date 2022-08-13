Блинкен об угрозах террористов ДНР казнить пленных: РФ обязана соблюдать их права

Государственный секретарь США Энтони Блинкен отреагировал на угрозы террористов ДНР казнить пятерых иностранцев, воевавших за Украину. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, США "обеспокоены сообщениями" о том, что террористы ДНР предъявляют "обвинения" гражданам Великобритании, Швеции и Хорватии.

"Россия и ее марионетки обязаны соблюдать международное гуманитарное право, включая права и защиту, предоставляемые военнопленным", — написал Блинкен.

Ранее российские пропагандистские СМИ распространили информацию о том, что террористы ДНР 15 августа собираются начать "суд в закрытом режиме" над гражданами Швеции Матиасом Густавссоном, Хорватии — Векославом Пребегом, а также подданными Великобритании — Джоном Хардингом, Эндрю Хиллом и Диланом Хили.

Оккупанты заявили, что если "вина будет доказана", то иностранцам, воевавшим за Украину может грозить наказание вплоть до смертной казни.

СПРАВКА. Женевская конвенция запрещает использование оружия и веществ, причиняющих излишние страдания, а также убийство военнопленных.

Ранее в Донецкой области оккупанты схватили в плен марокканца Брагима Саадуна и британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, которые официально служили в ВСУ. Их держали в подвалах, а 9 июня оккупанты решили убить всех троих пленных, назвав это "решением суда".

Эйден Аслин связался с родственниками и сообщил, что его вскоре казнят террористы из ДНР.



Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что это – "фиктивный и нелегитимный приговор". С подобными заявлениями выступили США и Канада. ООН назвала решение об убийстве пленных военным преступлением.

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Дмитрий Гриниченко

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