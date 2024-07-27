Блинкен предупредил Китай – за дальнейшую поддержку оборонки РФ будут последствия

Энтони Блинкен и Ван И (Фото: МИД Китая)

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил министра иностранных дел Китая Ван о последствиях в случае продолжения поддержки Пекином оборонной промышленности России. Об этом сообщила пресс-служба Госдепа.

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Отмечается, что во время встречи Блинкен "вновь выразил серьезную обеспокоенность" в связи с поддержкой КНР оборонно-промышленной базы России и "ясно дал понять, что если КНР не сделает шаги по устранению этой угрозы европейской безопасности, Соединенные Штаты будут продолжать принимать соответствующие меры".

В китайском МИД сообщили: Ван И отметил, что позиция Китая в "украинском вопросе" открыта и честна, и Пекин продолжит способствовать миру и переговорам.

"Соединенные Штаты должны прекратить беспорядочное введение односторонних санкций <...> Китай выступает против клеветы и подтасовки, не будет соглашаться на давление и шантаж и будет принимать решительные и эффективные меры для защиты своих основных интересов и законных прав", – говорится в сообщении.

23 июля Кулеба прибыл в Китай – это был первый полноценный двусторонний визит главы украинского МИД в Пекин за 12 лет.

Ван И во время встречи в очередной раз заявил о необходимости переговоров с РФ, напомнил о предложенных Китаем мирных инициативах, а войну традиционную назвал "кризисом".

Президент Зеленский сообщил: Кулеба во время визита в Пекин получил подтверждение, что КНР не будет поставлять России вооружение.

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