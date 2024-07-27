Блінкен попередив Китай – за подальшу підтримку оборонки РФ будуть наслідки

Ентоні Блінкен і Ван Ї (Фото: МЗС Китаю)

Держсекретар США Ентоні Блінкен попередив міністра закордонних справ Китаю Ван Ї про наслідки у разі продовження підтримки Пекіном оборонної промисловості Росії. Про це повідомила пресслужба Держдепу.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Зазначається, що під час зустрічі Блінкен "знову висловив серйозне занепокоєння" у зв'язку з підтримкою КНР оборонно-промислової бази Росії і "ясно дав зрозуміти, що якщо КНР не зробить кроків для усунення цієї загрози європейській безпеці, Сполучені Штати продовжуватимуть вживати відповідних заходів".

У китайському МЗС повідомили: Ван Ї зазначив, що позиція Китаю в "українському питанні" є відкритою та чесною, і Пекін продовжить сприяти миру та переговорам.

"Сполучені Штати повинні припинити безладне запровадження односторонніх санкцій <...> Китай виступає проти наклепу та підтасовки, не погоджуватиметься на тиск і шантаж і вживатиме рішучих та ефективних заходів для захисту своїх основних інтересів і законних прав", – йдеться у повідомленні.

23 липня Кулеба прибув до Китаю – це був перший повноцінний двосторонній візит глави українського МЗС до Пекіна за 12 років.

Ван Ї під час зустрічі вчергове заявив про необхідність переговорів із РФ, нагадав про запропоновані Китаєм мирні ініціативи, а війну традиційну назвав "кризою".

Президент Зеленський повідомив: Кулеба під час візиту до Пекіна отримав підтвердження, що КНР не постачатиме Росії озброєння.

Читайте також: США сподіваються, що Китай відіграє продуктивну роль у припиненні війни в Україні