Блинкен: Путин стянул 100 000 военных к границе и может "на скорую руку" удвоить цифру

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в условиях российской агрессии украинцам важно быть едиными – РФ сосредоточила у границ 100 000 военных и может быстро удвоить это количество. Об этом он сказал сегодня, 19 января, во время брифинга по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

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Блинкен отметил, что Россия сосредоточила 100 000 военных у границ и Украины, и "они могут на скорую руку удвоить это количество". Он заверил – Штаты продолжат поддерживать Украину в разных сферах, в том числе в военной. Он напомнил о выделении $300 млн помощи в этом году.

В условиях российской агрессии он призвал власти не допустить "поляризацию" и "не дать Москве расколоть вас". По мнению госсека, политикам следует отложить свои разбежности. С подобным призывом ранее также выступила посол Великобритании Мелинда Симмонс.

Перед этим у Блинкена была встреча с президентом Владимиром Зеленским.

Глава государства заявил, что Украине важны поддержка со стороны Штатов и постоянные контакты между представителями властей. Он также поблагодарил за военную поддержку Украины и увеличение этой помощи. Аджендой разговора Зеленский назвал вопросы безопасности.

"Разведка у вас прекрасная. Но вы далеко за океаном, а мы здесь, на месте. Думаю, некоторые вещи мы знаем немного глубже о своем государстве", – сказал президент.

Блинкен в ответ пошутил, что "последнее, что вам нужно – еще один посетитель", назвав Киев, вероятно, самым популярным "пунктом назначения" во всем мире на данный момент.

Госсек США заявил, что цель РФ – добиться раскола между Украиной и Штатами, потому важно совместно действовать и усиливать единство, особенно в условиях российской агрессии.

Утром 19 января 2022 года борт Блинкена приземлился в аэропорту Борисполь.

18 января в пресс-службе МИД сообщали LIGA.net , что Блинкен приедет по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Цель – продолжить координацию по сдерживанию агрессии России.

, что Блинкен приедет по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Цель – продолжить координацию по сдерживанию агрессии России. 21 января Блинкен встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Женеве.

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Оксана Житнюк

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