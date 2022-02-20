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Блинкен: Россия последовательно подводит ситуацию к вторжению

Цей матеріал також доступний українською
20.02.2022, 17:41
Блинкен: Россия последовательно подводит ситуацию к вторжению - Фото
Энтони Блинкен (фото — EPA)

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что российский сценарий вторжения в Украину продвигается вперед, хотя у дипломатии все еще есть шанс предотвратить войну. Он заявил это сегодня в программе CNN "State of the Union".

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"Как мы и говорили, пока все выглядит так, будто делаются все новые и новые шаги к фактическому вторжению", – сказал он.

Блинкен также заверил, что президент США Джо Байден готов говорить с лидером РФ Владимиром Путиным "в любое время и в любом формате", если это поможет предотвратить войну, и что Белый Дом продолжит предпринимать все возможное, чтобы "попытаться убедить Москву не вторгаться в Украину".

"Мы исходим из того, что президент Путин уже принял решение, но пока танки не пойдут и самолеты не полетят, мы будем использовать любую возможность и каждую минуту, чтобы проверить, можно ли дипломатией удержать Путина от приближения к вторжению", – сказал госсекретарь.

Ранее сообщалось, что на 24 февраля запланирована встреча Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова, но она состоится только в том случае, если Россия не начнет вторжение в Украину. 

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Сергей Бережной
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агрессия России дипломатия сдерживание РФ Энтони Блинкен
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