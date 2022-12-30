Блинкен: Украина предложила видение мира — РФ ответила шквалами ударов по инфраструктуре
30.12.2022, 13:51
Энтони Блинкен (Фото: EPA)
В ответ на видение мира со стороны Украины россияне ответили шквалом ударов по гражданской инфраструктуре. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.
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По его словам, Украина выдвинула свое видение достижения мира в войне.
Он отметил, что в ответ оккупанты нанести очередной массированный удар по критической инфраструктуре Украины.
Блинкен подчеркнул, что Россия должна прекратить атаки, вывести свои войска и заключить мир.
Недавно дипломат заявил, что США и союзники будут делать все, чтобы защищать и ремонтировать критическую инфраструктуру Украины.
- Утром 29 декабря страна-террорист Россия предприняла новую попытку атаковать гражданскую критическую инфраструктуру Украины дальнобойными ракетами и дронами.
- Всего оккупанты выпустили более 69 ракет, 54 из которых сбила противовоздушная оборона.
- Россия, скорее всего, и дальше будет наносить ракетные удары по критической инфраструктуре Украины, но не на таком уровне, сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
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