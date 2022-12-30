UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Блинкен: Украина предложила видение мира — РФ ответила шквалами ударов по инфраструктуре

Цей матеріал також доступний українською
30.12.2022, 13:51
Блинкен: Украина предложила видение мира — РФ ответила шквалами ударов по инфраструктуре - Фото
Энтони Блинкен (Фото: EPA)

В ответ на видение мира со стороны Украины россияне ответили шквалом ударов по гражданской инфраструктуре. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, Украина выдвинула свое видение достижения мира в войне.

Он отметил, что в ответ оккупанты нанести очередной массированный удар по критической инфраструктуре Украины.

Блинкен подчеркнул, что Россия должна прекратить атаки, вывести свои войска и заключить мир.

Недавно дипломат заявил, что США и союзники будут делать все, чтобы защищать и ремонтировать критическую инфраструктуру Украины.

Читайте также: ВСУ: Ракеты по Украине запускали Ту-95МС, Ту-22М3, корабли в Черном море и комплексы С-300

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ракетные удары война Энтони Блинкен критическая инфраструктура
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 