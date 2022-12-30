Блинкен: Украина предложила видение мира — РФ ответила шквалами ударов по инфраструктуре

В ответ на видение мира со стороны Украины россияне ответили шквалом ударов по гражданской инфраструктуре. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

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По его словам, Украина выдвинула свое видение достижения мира в войне.

Он отметил, что в ответ оккупанты нанести очередной массированный удар по критической инфраструктуре Украины.

Блинкен подчеркнул, что Россия должна прекратить атаки, вывести свои войска и заключить мир.

Недавно дипломат заявил, что США и союзники будут делать все, чтобы защищать и ремонтировать критическую инфраструктуру Украины.

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Дмитро Гриниченко

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