Блинкен: Украину ждет суровая зима. США будут делать все для защиты ее инфраструктуры
27.12.2022, 16:51
Энтони Блинкен (Фото: EPA)
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что США и союзники будут делать все, чтобы защищать и ремонтировать критическую инфраструктуру Украины. Об этом он написал в Twitter.
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По его словам, США будут поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо.
Он отметил, что украинцев ждет суровая зима.
"Мы будем неустанно работать с G7 и другими партнерами, чтобы ремонтировать, заменять и защищать энергетическую инфраструктуру Украины", — заявил Блинкен.
- 21 декабря США выделили Украине военную помощь на $1 млрд: в пакете – ЗРК Patriot, плюс от Пентагона $850 млн – там снаряды для танков и РСЗО "Град".
- США начнут обучать украинские экипажи для Patriot в ближайшее время. Возможно, их будут учить не в Европе, а в США.
- Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук уже утвердил список военных, которые поедут учиться работать с комплексом ПВО Patriot.
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