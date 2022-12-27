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Блинкен: Украину ждет суровая зима. США будут делать все для защиты ее инфраструктуры

Цей матеріал також доступний українською
27.12.2022, 16:51
Блинкен: Украину ждет суровая зима. США будут делать все для защиты ее инфраструктуры - Фото
Энтони Блинкен (Фото: EPA)

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что США и союзники будут делать все, чтобы защищать и ремонтировать критическую инфраструктуру Украины. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, США будут поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо.

Он отметил, что украинцев ждет суровая зима. 

"Мы будем неустанно работать с G7 и другими партнерами, чтобы ремонтировать, заменять и защищать энергетическую инфраструктуру Украины", — заявил Блинкен.

Читайте также: Посол в США: Работаем, чтобы систем Patriot было больше. Зеленский говорил об этом Байдену 

Дмитро Гриниченко
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война g7 Энтони Блинкен критическая инфраструктура
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