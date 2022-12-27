Блинкен: Украину ждет суровая зима. США будут делать все для защиты ее инфраструктуры

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что США и союзники будут делать все, чтобы защищать и ремонтировать критическую инфраструктуру Украины. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, США будут поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо.

Он отметил, что украинцев ждет суровая зима.

"Мы будем неустанно работать с G7 и другими партнерами, чтобы ремонтировать, заменять и защищать энергетическую инфраструктуру Украины", — заявил Блинкен.

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Дмитро Гриниченко

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