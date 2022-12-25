Посол в США: Работаем, чтобы систем Patriot было больше. Зеленский говорил об этом Байдену

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что украинское руководство работает над тем, чтобы Вашингтон передал больше систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом она сообщила в эфире национального телемарафона.

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По ее словам, есть конкретные результаты визита президента Владимира Зеленского в США.

Она отметила, что после выступления главы государства в Конгрессе США, там активизировалось принятие решений, касающихся помощи Украине.

Насчет систем Patriot Маркарова сказала, что Украина активно работает, чтобы объявленная батарея от США не была единственной.

Дипломат подчеркнула, что Зеленский говорил о том, что Украине нужно больше вооружений на встрече с президентом США Джо Байденом.

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Дмитро Гриниченко

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