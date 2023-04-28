Блинкен встретился с Гутерришем. Обсудили соблюдение устава ООН, когда Россия ведет войну

Государственный секретарь США Энтони Блинкен встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и обсудил соблюдение устава организации в условиях войны России против Украины. Об этом сообщила пресс-служба Госдепа США.

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Американцы заявляют, что Блинкен и Гутерриш обсудили важность продолжения защиты устава ООН на фоне войны, которую Россия ведет на уничтожение Украины и ее народа.

Глава Госдепа поблагодарил генсека ООН за обновление зерновой сделки.

Также они обсудили бои в Судане и действия режима талибов в Афганистане.

Недавно на заседании Совбеза ООН глава МИД РФ Сергей Лавров в очередной раз озвучивал тезисы российской пропаганды и конспирологические теории о войне и западных странах.

Представитель Украины в организации Сергей Кислица заявил, что Россия реанимирует политику советского тирана Иосифа Сталина, который выступал против прав народов на самоопределение.

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Дмитро Гриниченко

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