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Блинкен встретился с Гутерришем. Обсудили соблюдение устава ООН, когда Россия ведет войну

Цей матеріал також доступний українською
28.04.2023, 09:21
Блинкен встретился с Гутерришем. Обсудили соблюдение устава ООН, когда Россия ведет войну - Фото
Энтони Блинкен (Фото: EPA)

Государственный секретарь США Энтони Блинкен встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и обсудил соблюдение устава организации в условиях войны России против Украины. Об этом сообщила пресс-служба Госдепа США.

Американцы заявляют, что Блинкен и Гутерриш обсудили важность продолжения защиты устава ООН на фоне войны, которую Россия ведет на уничтожение Украины и ее народа.
Глава Госдепа поблагодарил генсека ООН за обновление зерновой сделки. 
Также они обсудили бои в Судане и действия режима талибов в Афганистане. 
Недавно на заседании Совбеза ООН глава МИД РФ Сергей Лавров в очередной раз озвучивал тезисы российской пропаганды и конспирологические теории о войне и западных странах.
Представитель Украины в организации Сергей Кислица заявил, что Россия реанимирует политику советского тирана Иосифа Сталина, который выступал против прав народов на самоопределение.

Читайте также: Небензя нес пропаганду в ООН и сбежал с заседания. Кислица: Ушли из Херсона – уйдут из СБ

Дмитро Гриниченко
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Антониу Гутерриш ООН война госдеп Энтони Блинкен
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