Блинкен встретился с Гутерришем. Обсудили соблюдение устава ООН, когда Россия ведет войну
28.04.2023, 09:21
Энтони Блинкен (Фото: EPA)
Государственный секретарь США Энтони Блинкен встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и обсудил соблюдение устава организации в условиях войны России против Украины. Об этом сообщила пресс-служба Госдепа США.
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Американцы заявляют, что Блинкен и Гутерриш обсудили важность продолжения защиты устава ООН на фоне войны, которую Россия ведет на уничтожение Украины и ее народа.
Глава Госдепа поблагодарил генсека ООН за обновление зерновой сделки.
Также они обсудили бои в Судане и действия режима талибов в Афганистане.
Недавно на заседании Совбеза ООН глава МИД РФ Сергей Лавров в очередной раз озвучивал тезисы российской пропаганды и конспирологические теории о войне и западных странах.
Представитель Украины в организации Сергей Кислица заявил, что Россия реанимирует политику советского тирана Иосифа Сталина, который выступал против прав народов на самоопределение.
- Украина инициировала процесс исключения России из постоянного членства в Совете Безопасности ООН с правом вето и всей организации в целом, сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.
- Кулеба заявил, что украинское правительство намерено провести мирный саммит к концу февраля – предпочтительно в ООН с Гутерришем в роли посредника.
- Генсек ООН Антониу Гуттериш готов быть медиатором для Украины и России, но при согласии всех сторон.
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