Блинкен: Я убежден, что Путин никогда не сможет захватить Киев. Вероятность была в начале

Блинкен заявил, что Россия не смогла покорить Украину благодаря сопротивлению ее народа и помощи Запада

Энтони Блинкен (Фото: EPA/JUAN IGNACIO RONCORONI)

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия никогда не сможет захватить Киев. Такое мнение он высказал в интервью французским каналам LCI/TF1.

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По его словам, он считает, что оккупация Киева россиянами никогда не произойдет.

Он отметил, что в начале большой войны США считали, что существует вероятность падения украинской столицы.

"Но благодаря невероятному сопротивлению украинского народа, а также благодаря поддержке, которую оказывают Украине, стремление Путина завоевать всю страну, стереть ее с карты, сделать ее частью России не материализовалось и не произойдет", — сказал Блинкен.

13 марта 3 ОШБр нанесла "критическое поражение" оккупантам на уровне полка, однако количественно превосходящие силы РФ не отступают, и ситуация остается "сверхсложной". В то же время бойцы продолжают "стирать" пехоту оккупантов и не позволяют РФ совершить прорыв вглубь обороны Украины.

22 марта командир бригады отметил, что Авдеевское направление является основным для наступления российских оккупационных войск, захватчики стали воевать "на порядок ресурснее".

31 марта в бригаде сообщили, что Авдеевское направление остается основным для наступления российских оккупационных войск, там привлечены несколько дивизий врага.

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