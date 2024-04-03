Блінкен: Я переконаний, що Путін ніколи не зможе захопити Київ. Імовірність була на початку

Блінкен заявив, що Росія не змогла підкорити Україну завдяки опору її народу та допомозі Заходу

Ентоні Блінкен (Фото: EPA/JUAN IGNACIO RONCORONI)

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія ніколи не зможе захопити Київ. Таку думку він висловив у інтерв'ю французьким каналам LCI/TF1.

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За його словами, він вважає, що окупація Києва росіянами ніколи не станеться.

Він зазначив, що на початку великої війни США вважали, що існує ймовірність падіння української столиці.

"Але завдяки неймовірному опору українського народу, а також завдяки підтримці, яку надають Україні, прагнення Путіна завоювати всю країну, стерти її з карти, зробити її частиною Росії не матеріалізувалося і не станеться", – сказав Блінкен.

13 березня 3 ОШБр завдала "критичне ураження" окупантам на рівні полку, проте кількісно переважаючі сили РФ не відступають, і ситуація залишається "надскладною". Водночас бійці продовжують "стирати" піхоту окупантів і не дозволяють РФ здійснити прорив углиб оборони України.

22 березня командир бригади зазначив, що Авдіївський напрямок є основним для наступу російських окупаційних військ, загарбники стали воювати "на порядок ресурсніше".

31 березня в бригаді повідомили, що Авдіївський напрямок залишається основним для наступу російських окупаційних військ, там залучено кілька дивізій ворога.

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