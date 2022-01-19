Блинкена спросили о возможности отключения России от SWIFT: вот что он ответил

Соединенные Штаты в сотрудничестве с Украиной и европейскими союзниками разработали обширный пакет санкций. Так начал отвечать госсекретарь США Энтони Блинкен на вопрос о том, действительно ли, как написали некоторые СМИ, Запад отказался от отключения России от SWIFT в качестве ответной меры на возможное вторжение в Украину. Такой вопрос Блинкену задали во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

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"Мы очень интенсивно работаем с правительством Украины и координируем свои действия с нашими европейскими союзниками и партнерами в Евросоюзе", – сказал Блинкен.

Он добавил, что очень важно, чтобы США, Украина и Европа вместе разработали обширный пакет санкций, который включает меры, которые не применялись ранее, с 2014 года.

Госсекретарь подчеркнул, что США, а также G7, Евросоюз и НАТО четко дают понять России, что она будет иметь серьезные последствия, если выступит против Украины.

Ответные меры включат финансовый компонент, экономический компонент, экспортный компонент и так далее.

"Мы работаем не только в тесных консультациях с европейскими партнерами, а также в тех областях, где это должно будет произойти. Я надеюсь, что до этого не дойдет, но если это произойдет, мы будем действовать скоординированно и целенаправленно для того, чтобы Россия ощутила последствия", – сказал Блинкен.

СПРАВКА. SWIFT – это международная межбанковская система передачи информации и осуществления платежей. К этой системе подключены самые большие организации почти во всех странах мира.

16 декабря Европарламент принял резолюцию об осуждении наращивания российских войск у границ Украины и о возможных новых санкциях против РФ в случае дальнейшей агрессии. Россию могут отключить от SWIFT в случае вторжения в Украину.

17 января депутат немецкого парламента Фридрих Мерц, который в скором времени станет председателем немецкого Христианско-демократического союза, заявил, что отключение России от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT нанесет вред не только российской экономике.

В тот же день в издании Handelsblatt появилась информация, что Европа и США больше не рассматривают идею отключить Россию от SWIFT в случае новой агрессии против Украины. Чуть позже российский ТАСС написал, что представитель Белого дома ответил на их запрос: "Ни один вариант не исключен".

Наталия Медведева

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