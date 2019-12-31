Блогер Гайворонский депортирован на материковую Украину - Чубаров

Евгений Гайворонский (фото - Facebook)

Евгений Гайворонский, блогер и журналист, сегодня ночью депортирован из аннексированного Крыма на материковую часть Украины. Об этом глава крымскотатарского Меджлиса Рефат Чубаров написал в Facebook.

Гайворонского в сопровождении сотрудников ФСБ и миграционной службы России выдворили в районе пограничного перехода между Россией и Украиной Чертково - Меловое. В настоящее время Гайворонский должен находиться в Бахмуте, откуда он собирается следовать в Киев.

Гайворонского, который сменил свою позицию с пророссийской на проукраинскую, неоднократно задерживали в Крыму: 26 марта по подозрению в употреблении наркотических средств (позднее в тот же день подконтрольный России Мировой суд в Ялте арестовал блогера на 12 суток), 7 мая без протокола и предъявления обвинений, после чего предложили пройти на освидетельствование на наркотики.

22 октября оккупационная администрация Ялты в очередной раз арестовала его на 15 суток: Гайворонского обвинили в уклонении от лечения наркозависимости. 29 октября решение об административном аресте было оставлено в силе

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