Блокада украинского зерна – это миллионы людей, обреченные на смерть: глава МИД Италии
Миллионам людей в мире грозит голодная смерть, если Россия не прекратит блокаду портов Украины. Такое заявление министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо цитирует The Guardian.
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Ди Майо принял участие в виртуальном саммите стран Средиземноморья с участием председательствующей в G7 Германии и представителей Управления ООН по продовольствию и сельскому хозяйству. По итогам встречи он сказал, что следующие недели "будут решающими" для глобального продовольственного кризиса.
"Мы ждем от России четких и конкретных сигналов, потому что устанавливать блокаду для экспорта зерна – это значит брать в заложники и обрекать на смерть миллионы детей, женщин и мужчин", – сказал глава итальянского МИД.
The Guardian также сообщает, что выступивший на совещании министр иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб призвал "остановить войну в Украине любой ценой", а если это не удастся, на обе стороны "необходимо оказать давление" для организации безопасного экспорта зерна.
- 4 июня Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков предупредил, что миру грозит острая нехватка продовольствия, если Россия не снимет блокаду украинских черноморских портов.
- 7 июня глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что обстрел российскими оккупантами уничтожил в Николаеве второй по величине зерновой терминал в Украине.
- США рассматривают разные варианты разблокирования экспорта зерна – экс-посол Тейлор.
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