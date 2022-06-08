Блокада украинского зерна – это миллионы людей, обреченные на смерть: глава МИД Италии

Миллионам людей в мире грозит голодная смерть, если Россия не прекратит блокаду портов Украины. Такое заявление министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо цитирует The Guardian.

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Ди Майо принял участие в виртуальном саммите стран Средиземноморья с участием председательствующей в G7 Германии и представителей Управления ООН по продовольствию и сельскому хозяйству. По итогам встречи он сказал, что следующие недели "будут решающими" для глобального продовольственного кризиса.

"Мы ждем от России четких и конкретных сигналов, потому что устанавливать блокаду для экспорта зерна – это значит брать в заложники и обрекать на смерть миллионы детей, женщин и мужчин", – сказал глава итальянского МИД.

The Guardian также сообщает, что выступивший на совещании министр иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб призвал "остановить войну в Украине любой ценой", а если это не удастся, на обе стороны "необходимо оказать давление" для организации безопасного экспорта зерна.

СПРАВКА. Нападение России на Украину угрожает миру продовольственным кризисом, который стал в последние недели одной из главных тем глобальной повестки дня. Экспорт украинского зерна традиционным путем – через морские порты Черного и Азовского морей – сейчас невозможен из-за войны. Поэтому рассматриваются два варианта: создание . Нападение России на Украину угрожает миру продовольственным кризисом, который стал в последние недели одной из главных тем глобальной повестки дня. Экспорт украинского зерна традиционным путем – через морские порты Черного и Азовского морей – сейчас невозможен из-за войны. Поэтому рассматриваются два варианта: создание морского гуманитарного коридора под гарантии других стран, а также вывоз через Беларусь в балтийские порты. Запад пытается найти выход из ситуации с российской блокадой. В Кремле уверяют, что готовы разблокировать проходы из украинских портов, пока что только от Одессы, в обмен на снятие части санкций. В Украине считают, что россияне могут атаковать Одессу, как только будут разминированы подходы к городу.

США рассматривают разные варианты разблокирования экспорта зерна – экс-посол Тейлор.

Сергей Бережной

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