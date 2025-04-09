Bloomberg: Европа опасается внезапного вывода войск США и просит координировать планы

В Европе продолжаются попытки убедить США в том, что их войска проецируют политическую силу на континенте

Войска США (Иллюстративное фото: Пентагон)

В Европе считают, что США должны координировать любые планы по сокращению военного присутствия на континенте, чтобы это не произошло неожиданно и не дестабилизовало оборону НАТО. Об этом Bloomberg News сообщили чиновники, знакомые с ситуацией.

Чиновники согласились с тем, что США "почти наверняка" выведут из Европы примерно 80 000 своих военных. Часть из них дислоцируется в восточных странах, которые, по мнению европейцев, наиболее подвержены угрозе со стороны России.

По словам анонимных собеседников, внимание Европы сосредоточено на смягчении худшего эффекта такого сдвига.

По словам неназванного немецкого дипломата, ожидалось, что США объявят о выводе войск из Европы раньше. Например, во время выступления вице-президента Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале.

Вместе с тем союзники согласны, что "перенос бремени" с США на Европу должен произойти, сказали высокопоставленные дипломаты НАТО. В обмен на это Европа хотела получить от США обязательства заранее сообщать о любом выводе войск, так как необходимо время подготовиться к сокращению американского присутствия.

Однако европейские чиновники продолжают попытки убедить США в том, что их войска на континенте проецируют политическую силу, сказал один из собеседников.

Другой собеседник сообщил, что вывод США других военных активов из Европы (логистических, военно-воздушных и разведывательны) больше повлияет на потенциальные очаги напряженности в Азии, чем сокращение численности войск.

На данный момент точно неизвестно количество войск, которое США могут вывести, и места, которые это может затронуть. Однако, по словам собеседников, на кону могут оказаться 20 000 дополнительных солдат, которые были развернуты в Европе после вторжения России в Украину.